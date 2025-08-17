SALVADOR

Justiça mantém preso motorista que atropelou corredor na Pituba

Suspeito passou por audiência de custódia neste domingo (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 17:54

Emerson Pinheiro teve perna amputada Crédito: Reprodução

Após passar por audiência de custódia neste domingo (17), o motorista suspeito de atropelar o corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Emerson foi atingido por um carro durante um treino coletiva na Pituba e teve uma das pernas amputadas.

O suspeito foi identificado como Cleydson Cardoso Costa Filho. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o juiz Marcus Vinicius da Costa Paiva reconheceu que as provas colhidas até o momento indicam a materialidade do crime, "comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelos depoimentos testemunhais, pelas imagens do local do acidente e, de forma contundente, pelo Relatório Médico do Hospital Geral do Estado (HGE)".

Ainda segundo o TJ, a decisão de manter o suspeito preso considerou a garantia da ordem pública, visto que a conduta de Cleydson ao volante, conduzindo o veículo em alta velocidade, conforme apontado por testemunhas, causou lesões graves a um pedestre, "comportamento que demonstra descaso com a vida e segurança dos transeuntes". Segundo o documento, ele possui outras três infrações por excesso de velocidade registradas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Relembre o caso

Emerson participava de um treino coletivo na orla da Pituba, em Salvador, na manhã deste sábado (16) quando foi atropelado. O caso foi registrado nas imediações da Igreja Nossa Senhora da Luz. O atleta amador passou por cirurgia após ser conduzido às pressas para o HGE depois que foi atingido pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.

A cena aterrorizou a todos as testemunhas porque uma das fraturas de Emerson foi exposta, o que desesperou os seus companheiros de corrida. Conforme relatório médico do HGE, a vítima apresentou "fratura exposta extensa em membro inferior direito, além de fraturas fechadas de fêmur e platô tibial". Ele precisou passou por procedimento cirúrgico de amputação suprapatelar e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.