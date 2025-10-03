ASTROLOGIA

Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

Apesar de difíceis, rupturas abrem espaço para recomeços mais alinhados ao que cada signo realmente precisa viver

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 00:01

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Esta sexta (3) chega com uma energia de encerramento. O recado espiritual traz a necessidade de desapegar, dar fim a vínculos que já não fazem sentido e aceitar que algumas relações ou situações precisam se dissolver para que novas possam florescer. Nem sempre as despedidas são simples, mas fazem parte do movimento natural da vida. O anjo da guarda lembra que separações, ainda que dolorosas, abrem espaço para recomeços mais alinhados ao que cada signo realmente precisa viver.

Áries

O anjo que guia os arianos fala sobre a coragem de romper vínculos que já não sustentam seu crescimento. Pode ser o fim de um relacionamento, de uma parceria ou até de uma amizade que perdeu a força com o tempo. O recado é claro: soltar o que não agrega é essencial para seguir em frente com leveza.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Virgem

Para os virginianos, a mensagem do anjo aponta para despedidas ligadas à rotina. Pode envolver mudanças de ambiente de trabalho, afastamento de pessoas próximas no dia a dia ou até a necessidade de deixar para trás um espaço físico. A lição é entender que, mesmo quando a mudança não parte de você, ela pode abrir novas possibilidades.

Características do signo de Virgem 1 de 8

Libra

O recado espiritual para Libra fala de separações inevitáveis em relações que perderam equilíbrio. Laços que se mantinham por hábito ou conveniência tendem a se desfazer. O anjo pede que você aceite o fim sem ressentimentos, compreendendo que cada encerramento também é uma oportunidade de reconstrução.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Aquário

O anjo que acompanha os aquarianos mostra que é hora de se despedir de padrões antigos. Podem surgir rupturas em amizades, mudanças de círculo social ou afastamentos de grupos que já não fazem sentido para sua essência. O recado é de libertação: deixar ir o que não ressoa mais é abrir caminho para conexões mais autênticas.