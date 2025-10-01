Acesse sua conta
Quer ficar milionário? 5 signos que podem ganhar na loteria ainda em 2025

Astrologia revela os signos estarão mais conectados à fortuna neste ano

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 12:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

Ganhar na loteria é o sonho de muita gente, mas e se a sorte tivesse um “atalho” escrito nas estrelas? Em 2025, alguns signos podem se destacar não só pelo carisma e talento, mas também por uma boa dose de fortuna astral. Será que o seu signo está entre os que podem transformar um simples bilhete em um prêmio milionário ainda neste ano?

Touro: Práticos, confiáveis e com facilidade para lidar com números, os taurinos são naturalmente bons em finanças. Em 2025, a influência de Vênus promete despertar ainda mais sua intuição e criatividade, ajudando-os a tomar decisões certeiras. Com paciência e persistência, terão foco para perseguir objetivos e podem identificar combinações premiadas com mais clareza.

Leão: Cheios de confiança e carisma, os leoninos podem conquistar até a sorte com sua energia vibrante. O trânsito do Sol pelo signo em 2025 vai intensificar a intuição e estimular a ousadia, favorecendo escolhas acertadas. Sua generosidade e coragem aumentam as chances de ganhar e atrair boas oportunidades, inclusive nos jogos de azar.

Gêmeos: Inteligentes e adaptáveis, os geminianos têm habilidade com padrões e estratégias. Com Mercúrio iluminando o signo em 2025, sua mente ficará ainda mais afiada, capaz de perceber detalhes e combinações que outros ignoram. Sempre curiosos e abertos a novas experiências, podem inovar nas apostas e surpreender com bons resultados.

Sagitário: O otimismo e a busca por aventuras fazem dos sagitarianos verdadeiros jogadores natos. O trânsito de Júpiter em 2025 promete ampliar suas chances de ganhar, atraindo oportunidades de sorte inesperadas. Além disso, sua visão filosófica ajuda a manter equilíbrio e sabedoria ao lidar com o dinheiro, o que pode garantir conquistas duradouras.

Peixes: Com sua sensibilidade elevada e forte ligação espiritual, os piscianos têm um dom especial para captar energias ao redor. Em 2025, Netuno vai potencializar suas percepções, aumentando a intuição e a criatividade. Se mantiverem uma atitude positiva e estiverem dispostos a arriscar, podem transformar sonhos em realidade - inclusive na loteria.

Tags:

Signo Loteria Mega-sena Signos Zodíaco Astrologia

