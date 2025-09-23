ASTROLOGIA

4 signos podem viver uma paixão à primeira vista ainda em setembro

Astrologia revela quem pode se encantar de imediato e mergulhar em encontros cheios de intensidade

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:00

O amor pode surgir de repente: em um simples olhar, em um sorriso inesperado ou até em uma conversa despretensiosa. A Astrologia aponta que alguns signos estarão mais abertos à intensidade das primeiras impressões e podem, sim, viver uma paixão fulminante ainda em setembro. Confira se o seu está na lista, feita pelo astrólogo João Bidu.

Touro: Com o Sol em Virgem até o dia 21/09, Touro pode se surpreender com uma conexão imediata que mistura segurança e desejo. É no círculo de amizades ou até mesmo em ambientes conhecidos que o encantamento pode acontecer.

Gêmeos: Curioso e comunicativo por natureza, Gêmeos se apaixona pelo brilho das ideias e pela boa conversa. Um bate-papo envolvente pode ser suficiente para despertar aquela química instantânea — e quem sabe virar uma paixão à primeira vista.

Libra: Com a entrada do Sol em Libra no dia 22/09, o signo se abre para o encanto dos encontros. Um olhar charmoso ou uma sintonia inesperada pode ser o gatilho para o coração se render logo de início.

Peixes: Sensível e acolhedor, Peixes pode se apaixonar rapidamente quando sente reciprocidade. Um gesto carinhoso ou palavras intensas já são capazes de fazer o signo mergulhar de cabeça nesse sentimento.