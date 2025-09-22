Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prepare-se para surpresas: 3 signos vão ter sorte extra nesta semana

Esses signos vão receber energias poderosas do céu e podem aproveitar oportunidades únicas no amor, trabalho e vida pessoal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

A semana de 22 a 28 de setembro chega com movimentações astrológicas que prometem transformar o dia a dia de alguns signos. Enquanto o Sol, Marte e Mercúrio influenciam diretamente decisões e oportunidades, alguns nativos terão sorte extra e poderão colher os frutos de escolhas estratégicas.

Libra, Sagitário e Escorpião estão no topo da lista: seja para avançar na carreira, fortalecer relacionamentos ou atrair boas energias, essas três combinações cósmicas indicam dias iluminados e cheios de chances favoráveis.

Libra: Librianos estão em destaque nesta semana, especialmente no campo profissional. O ingresso do Sol em Libra, juntamente com Mercúrio, traz clareza mental e foco na comunicação e nos relacionamentos. Esse alinhamento favorece negociações, parcerias e reconhecimento profissional. É um período propício para confiar em sua habilidade de negociação e aproveitar as oportunidades que surgirem.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Sagitário: Sagitarianos também estão em uma fase de sorte, com a energia fluindo favoravelmente para transformar ideias em oportunidades concretas. Projetos antigos encontram apoio financeiro, e há expansão em estudos ou viagens transformadoras. A facilidade para atrair pessoas influentes está em alta, tornando esta uma semana propícia para concretizar sonhos e ambições.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Escorpião: Escorpianos estão recebendo uma dose extra de energia e magnetismo com a entrada de Marte em seu signo. Essa influência traz coragem para tomar iniciativas e resolver pendências com firmeza. É um momento favorável para liderar projetos e mostrar sua força de transformação no ambiente profissional.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Leia mais

Imagem - Baralho cigano prevê mudanças e surpresas para todos os signos nesta semana; veja

Baralho cigano prevê mudanças e surpresas para todos os signos nesta semana; veja

Imagem - Semana começa com surpresas no trabalho para 4 signos: veja se o seu está na lista

Semana começa com surpresas no trabalho para 4 signos: veja se o seu está na lista

Imagem - Libra começa sua temporada e promete mudanças intensas no amor e na vida pessoal

Libra começa sua temporada e promete mudanças intensas no amor e na vida pessoal

Tags:

Signo Signos

Mais recentes

Imagem - Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa

Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa
Imagem - Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão

Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão
Imagem - Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

MAIS LIDAS

Imagem - ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa
01

ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
02

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira

Imagem - Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'
03

Mulheres denunciam racismo após terem entrada negada em bar na Pituba: 'Doloroso'

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
04

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site