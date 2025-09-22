ASTROLOGIA

Prepare-se para surpresas: 3 signos vão ter sorte extra nesta semana

Esses signos vão receber energias poderosas do céu e podem aproveitar oportunidades únicas no amor, trabalho e vida pessoal

A semana de 22 a 28 de setembro chega com movimentações astrológicas que prometem transformar o dia a dia de alguns signos. Enquanto o Sol, Marte e Mercúrio influenciam diretamente decisões e oportunidades, alguns nativos terão sorte extra e poderão colher os frutos de escolhas estratégicas.

Libra, Sagitário e Escorpião estão no topo da lista: seja para avançar na carreira, fortalecer relacionamentos ou atrair boas energias, essas três combinações cósmicas indicam dias iluminados e cheios de chances favoráveis.

Libra: Librianos estão em destaque nesta semana, especialmente no campo profissional. O ingresso do Sol em Libra, juntamente com Mercúrio, traz clareza mental e foco na comunicação e nos relacionamentos. Esse alinhamento favorece negociações, parcerias e reconhecimento profissional. É um período propício para confiar em sua habilidade de negociação e aproveitar as oportunidades que surgirem.

Sagitário: Sagitarianos também estão em uma fase de sorte, com a energia fluindo favoravelmente para transformar ideias em oportunidades concretas. Projetos antigos encontram apoio financeiro, e há expansão em estudos ou viagens transformadoras. A facilidade para atrair pessoas influentes está em alta, tornando esta uma semana propícia para concretizar sonhos e ambições.

Escorpião: Escorpianos estão recebendo uma dose extra de energia e magnetismo com a entrada de Marte em seu signo. Essa influência traz coragem para tomar iniciativas e resolver pendências com firmeza. É um momento favorável para liderar projetos e mostrar sua força de transformação no ambiente profissional.