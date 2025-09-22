Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baralho cigano prevê mudanças e surpresas para todos os signos nesta semana; veja

Amor, trabalho e família ganham destaque nas previsões de 22 a 28 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:07

Baralho
Baralho Crédito: Shutterstock

O baralho cigano aponta que esta semana será marcada por transformações internas e externas. De acordo com o Mestre Ravi Vidya, será essencial desapegar do que está estagnado e confiar no fluxo natural da vida. Resistir pode gerar peso, mas quem se abrir para as mudanças encontrará mais leveza e fluidez.

Confira, signo por signo, o que as cartas revelam:

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Áries – Carta do Coração

O amor estará em destaque. Reconciliações, encontros ou momentos especiais em família estão favorecidos. Solteiros podem viver novidades no campo afetivo.

Touro – Carta da Estrela

A esperança guia seus passos. Projetos ganham clareza e proteção espiritual traz boas inspirações. O que parecia distante começa a se concretizar.

Gêmeos – Carta do Cavaleiro

Novidades chegam rápido. É hora de agir com coragem e não perder oportunidades. Atenção apenas para não se dispersar no excesso de movimento.

Câncer – Carta da Casa

O lar e a família ganham protagonismo. Bom momento para reorganizar o espaço, fortalecer vínculos e resolver questões domésticas.

Leão – Carta do Jardim

Conexões sociais em alta. Convites, encontros e novos contatos abrem caminhos. Semana perfeita para ampliar sua rede e se mostrar ao mundo.

Virgem – Carta da Cruz

Desafios pedem paciência. O período pode ser intenso, mas cada obstáculo traz amadurecimento e força para seguir em frente.

Libra – Carta da Criança

Novos começos chegam com leveza. É tempo de experimentar, se abrir ao inesperado e enxergar a vida com mais curiosidade e simplicidade.

Escorpião – Carta da Serpente

Alerta ligado. Cuidado com promessas ilusórias ou pessoas de pouca confiança. Sua intuição estará forte para perceber o que não é verdadeiro.

Sagitário – Carta da Chave

Soluções aparecem e portas se abrem. Decisões importantes podem ser tomadas, garantindo avanço e clareza em assuntos parados.

Capricórnio – Carta da Montanha

Os obstáculos exigem paciência. O progresso pode ser lento, mas cada passo será firme, trazendo resultados sólidos no futuro.

Aquário – Carta do Buquê

Boas surpresas à vista. Convites, alegrias e momentos de felicidade estarão presentes. Aproveite para compartilhar essa energia com os outros.

Peixes – Carta da Árvore

Semana de crescimento. Projetos ganham raízes, a saúde pede atenção e a estabilidade se fortalece. O progresso será constante, mesmo que gradual.

Leia mais

Imagem - Libra começa sua temporada e promete mudanças intensas no amor e na vida pessoal

Libra começa sua temporada e promete mudanças intensas no amor e na vida pessoal

Imagem - Desapegue: o que cada signo precisa deixar para trás antes de outubro chegar

Desapegue: o que cada signo precisa deixar para trás antes de outubro chegar

Imagem - Touro, Leão e Peixes precisam desapegar em setembro para evoluir

Touro, Leão e Peixes precisam desapegar em setembro para evoluir

Tags:

Signo Signos

Mais recentes

Imagem - Famosos foram às ruas em protestos contra PEC da Blindagem; veja fotos

Famosos foram às ruas em protestos contra PEC da Blindagem; veja fotos
Imagem - Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia

Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia
Imagem - Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
01

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
02

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'
03

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Imagem - Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil
04

Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil