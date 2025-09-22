Baralho cigano prevê mudanças e surpresas para todos os signos nesta semana; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:07
O baralho cigano aponta que esta semana será marcada por transformações internas e externas. De acordo com o Mestre Ravi Vidya, será essencial desapegar do que está estagnado e confiar no fluxo natural da vida. Resistir pode gerar peso, mas quem se abrir para as mudanças encontrará mais leveza e fluidez.
Confira, signo por signo, o que as cartas revelam:
Áries – Carta do Coração
O amor estará em destaque. Reconciliações, encontros ou momentos especiais em família estão favorecidos. Solteiros podem viver novidades no campo afetivo.
Touro – Carta da Estrela
A esperança guia seus passos. Projetos ganham clareza e proteção espiritual traz boas inspirações. O que parecia distante começa a se concretizar.
Gêmeos – Carta do Cavaleiro
Novidades chegam rápido. É hora de agir com coragem e não perder oportunidades. Atenção apenas para não se dispersar no excesso de movimento.
Câncer – Carta da Casa
O lar e a família ganham protagonismo. Bom momento para reorganizar o espaço, fortalecer vínculos e resolver questões domésticas.
Leão – Carta do Jardim
Conexões sociais em alta. Convites, encontros e novos contatos abrem caminhos. Semana perfeita para ampliar sua rede e se mostrar ao mundo.
Virgem – Carta da Cruz
Desafios pedem paciência. O período pode ser intenso, mas cada obstáculo traz amadurecimento e força para seguir em frente.
Libra – Carta da Criança
Novos começos chegam com leveza. É tempo de experimentar, se abrir ao inesperado e enxergar a vida com mais curiosidade e simplicidade.
Escorpião – Carta da Serpente
Alerta ligado. Cuidado com promessas ilusórias ou pessoas de pouca confiança. Sua intuição estará forte para perceber o que não é verdadeiro.
Sagitário – Carta da Chave
Soluções aparecem e portas se abrem. Decisões importantes podem ser tomadas, garantindo avanço e clareza em assuntos parados.
Capricórnio – Carta da Montanha
Os obstáculos exigem paciência. O progresso pode ser lento, mas cada passo será firme, trazendo resultados sólidos no futuro.
Aquário – Carta do Buquê
Boas surpresas à vista. Convites, alegrias e momentos de felicidade estarão presentes. Aproveite para compartilhar essa energia com os outros.
Peixes – Carta da Árvore
Semana de crescimento. Projetos ganham raízes, a saúde pede atenção e a estabilidade se fortalece. O progresso será constante, mesmo que gradual.