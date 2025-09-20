Acesse sua conta
Desapegue: o que cada signo precisa deixar para trás antes de outubro chegar

Descubra o que você precisa soltar em setembro para começar o próximo mês leve, confiante e pronto para novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 11:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro chegou cheio de mudanças intensas, com vários planetas retrógrados e eclipses mexendo nas emoções. Os astros trazem um recado claro: é hora de soltar o que não faz mais sentido. Para receber as novidades que outubro promete, é preciso abrir espaço, e isso começa deixando o que pesa para trás.

Neste clima de revisões e transformações, com Saturno, Urano, Netuno e Plutão retrógrados, cada signo recebe um conselho especial para encerrar setembro mais leve, confiante e aberto a novas oportunidades. Veja a previsão do astrólogo João Bidu.

O que cada signo precisa deixar para trás:

Áries: Deixe a pressa e o impulso de querer resolver tudo no calor do momento. Controlar a ansiedade vai te ajudar a tomar decisões mais certeiras.

Touro: Solte o apego exagerado a pessoas e situações que já não fazem sentido. Abrir mão do que não te acrescenta vai criar espaço para novas conquistas.

Gêmeos: Abandone a mania de se preocupar demais com a opinião alheia. Confiar mais no seu próprio jeito de ser será essencial.

Câncer: Liberte-se de mágoas e ressentimentos antigos. Guardar tudo só pesa, e outubro pede um coração leve para novas emoções.

Leão: Deixe o orgulho de lado. Reconhecer erros e aceitar ajuda vai te fortalecer muito mais do que manter a pose.

Virgem: Solte a autocrítica exagerada. Valorize suas conquistas e entenda que a perfeição não existe.

Libra: Abandone a indecisão que te trava. Escolher um caminho vai te trazer paz e equilíbrio real.

Escorpião: Largue o controle absoluto sobre tudo. Confiar mais no fluxo da vida vai abrir portas que você nem imagina.

Sagitário: Deixe no passado o excesso de promessas e planos que não consegue cumprir. Organizar suas metas vai te levar mais longe.

Capricórnio: Solte a rigidez e a cobrança desmedida. Outubro pede mais leveza e flexibilidade para que seus projetos fluam.

Aquário: Pare de viver só no futuro. Estar presente vai te dar clareza e energia para realizar o que deseja.

Peixes: Abandone a ilusão e a fuga da realidade. Encarar as situações como elas são vai te dar força para seguir com firmeza.

