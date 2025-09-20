Desapegue: o que cada signo precisa deixar para trás antes de outubro chegar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 11:00
Setembro chegou cheio de mudanças intensas, com vários planetas retrógrados e eclipses mexendo nas emoções. Os astros trazem um recado claro: é hora de soltar o que não faz mais sentido. Para receber as novidades que outubro promete, é preciso abrir espaço, e isso começa deixando o que pesa para trás.
Neste clima de revisões e transformações, com Saturno, Urano, Netuno e Plutão retrógrados, cada signo recebe um conselho especial para encerrar setembro mais leve, confiante e aberto a novas oportunidades. Veja a previsão do astrólogo João Bidu.
O que cada signo precisa deixar para trás:
Áries: Deixe a pressa e o impulso de querer resolver tudo no calor do momento. Controlar a ansiedade vai te ajudar a tomar decisões mais certeiras.
Touro: Solte o apego exagerado a pessoas e situações que já não fazem sentido. Abrir mão do que não te acrescenta vai criar espaço para novas conquistas.
Gêmeos: Abandone a mania de se preocupar demais com a opinião alheia. Confiar mais no seu próprio jeito de ser será essencial.
Câncer: Liberte-se de mágoas e ressentimentos antigos. Guardar tudo só pesa, e outubro pede um coração leve para novas emoções.
Leão: Deixe o orgulho de lado. Reconhecer erros e aceitar ajuda vai te fortalecer muito mais do que manter a pose.
Virgem: Solte a autocrítica exagerada. Valorize suas conquistas e entenda que a perfeição não existe.
Libra: Abandone a indecisão que te trava. Escolher um caminho vai te trazer paz e equilíbrio real.
Escorpião: Largue o controle absoluto sobre tudo. Confiar mais no fluxo da vida vai abrir portas que você nem imagina.
Sagitário: Deixe no passado o excesso de promessas e planos que não consegue cumprir. Organizar suas metas vai te levar mais longe.
Capricórnio: Solte a rigidez e a cobrança desmedida. Outubro pede mais leveza e flexibilidade para que seus projetos fluam.
Aquário: Pare de viver só no futuro. Estar presente vai te dar clareza e energia para realizar o que deseja.
Peixes: Abandone a ilusão e a fuga da realidade. Encarar as situações como elas são vai te dar força para seguir com firmeza.