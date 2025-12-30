FAMOSOS

Nattan diz que irá largar agenda de shows para acompanhar nascimento da filha com Rafa Kalimann: 'Não posso perder'

Artista falou no Festival Virada Salvador sobre a expectativa pela chegada de Zuza

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:12

Rafa Kalimann e Nattan Crédito: Reprodução/Instagram

Nattan garantiu que não vai perder o parto de Zuza, sua primeira filha com Rafa Kalimann. O cantor contou que organizou a agenda de shows para estar presente, e fará uma pausa nas apresentações no início de janeiro, quando a chegada da herdeira está prevista. Mas, caso ela venha ao mundo mais cedo, ele está pronto para largar tudo e ir correndo acompanhar o momento.

"Dia 3 de janeiro eu paro meus shows. Fico até o dia 8, porque é o período em que ela deve nascer", contou, durante entrevista coletiva no Festival Virada Salvador, onde se apresentou na última segunda-feira (29).

"Falei pra Rafa: 'quando você sentir a primeira pontada, você me avisa, que eu pego o avião e vou'. Se ela sentir a primeira contração, se vier inesperadamente, eu pego o avião e vou embora. Não vou perder o nascimento da minha filha de jeito nenhum", completou.