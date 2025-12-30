Acesse sua conta
Nattan diz que irá largar agenda de shows para acompanhar nascimento da filha com Rafa Kalimann: 'Não posso perder'

Artista falou no Festival Virada Salvador sobre a expectativa pela chegada de Zuza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:12

Rafa Kalimann e Nattan
Rafa Kalimann e Nattan Crédito: Reprodução/Instagram

Nattan garantiu que não vai perder o parto de Zuza, sua primeira filha com Rafa Kalimann. O cantor contou que organizou a agenda de shows para estar presente, e fará uma pausa nas apresentações no início de janeiro, quando a chegada da herdeira está prevista. Mas, caso ela venha ao mundo mais cedo, ele está pronto para largar tudo e ir correndo acompanhar o momento.

"Dia 3 de janeiro eu paro meus shows. Fico até o dia 8, porque é o período em que ela deve nascer", contou, durante entrevista coletiva no Festival Virada Salvador, onde se apresentou na última segunda-feira (29).

"Falei pra Rafa: 'quando você sentir a primeira pontada, você me avisa, que eu pego o avião e vou'. Se ela sentir a primeira contração, se vier inesperadamente, eu pego o avião e vou embora. Não vou perder o nascimento da minha filha de jeito nenhum", completou.

Nattan também ressaltou o compromisso com o trabalho e os fãs, mas disse que a prioridade, neste momento, é a vida pessoal. "Eu respeito muito o meu trabalho e os meus fãs, mas prometi para mim mesmo e para minha família que a família vem em primeiro lugar. Todos os meus amigos artistas dizem que é a experiência mais linda da vida de um homem. Esse momento eu não posso perder na minha vida".

Bebês Nattan Parto Rafa Kalimann Grávida Rafa Kalimann Bebê Nascimento

