Mãe de Virginia posta mensagem reflexiva após término de Ana Castela e Zé Felipe: 'Ninguém tem a vida toda resolvida'

Margareth Serrão falou nas redes sociais sobre 'recomeços'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 08:00

Margareth Serrão, Ana Castela e Zé Felipe
Margareth Serrão, Ana Castela e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão postou uma mensagem reflexiva nas redes sociais, falando sobre recomeços, mudanças e a imprevisibilidade da vida. A publicação chamou a atenção por ter sido feita pouco depois do anúncio do término entre Zé Felipe e Ana Castela, na noite de segunda-feira (29).

"Ninguém tem a vida toda resolvida. Nem aos 20, nem aos 30, nem aos 60. A gente muda de sonho, muda de cidade, muda de trabalho e até de jeito de pensar. Tem quem encontre o amor depois dos 50, quem volte a estudar aos 70", diz a mensagem.

"A vida não é uma linha reta, é cheia de voltas e surpresas. E talvez o segredo seja esse: entender que nunca vai existir um momento em que tudo esteja pronto. Existe só o viver, aprendendo e recomeçando sempre", finaliza.

Zé Felipe anunciou o fim do relacionamento com Ana Castela em um comunicado nas redes sociais. Ele reforçou que a decisão foi tomada de forma tranquila, após conversas entre os dois. Também agradeceu o período vivido ao lado da cantora e pediu respeito diante das especulações que costumam surgir na internet.

Pouco depois da postagem, Ana Castela também confirmou o fim do namoro e tratou o assunto com leveza, afirmando que está bem e tranquila diante da decisão.

