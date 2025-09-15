ASTROLOGIA

3 signos vão brilhar essa semana, mas outros 3 precisarão redobrar os cuidados

Aproximação do eclipse solar parcial do dia 21 intensifica as emoções

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:57

Prepare-se: de 15 a 21 de setembro, o céu se agita e traz energias poderosas que prometem viradas inesperadas, reencontros do destino e mudanças profundas de rota. Com o Sol firme no signo de Virgem, a semana carrega um tom de disciplina, foco e senso crítico, como se o Universo estivesse dando a chance perfeita para colocar a vida em ordem antes de um novo ciclo começar.

Mas atenção: a aproximação do eclipse solar parcial do dia 21 intensifica as emoções e pode trazer revelações que mudam tudo.

Em alta: os signos de Touro, Virgem e Capricórnio recebem bênçãos cósmicas, com oportunidades que florescem e conquistas que começam a se materializar.

Em alerta: os signos de Câncer, Escorpião e Peixes estarão com a sensibilidade à flor da pele, e precisarão manter os pés no chão para não se perder em ilusões e dramas emocionais.

Veja o que os astros revelam para o seu signo nesta semana:

Áries

A energia do eclipse pede que você respire fundo e contenha os impulsos. A vida está prestes a se mover, mas o sucesso virá da calma, não da pressa.

Touro

As sementes que você plantou começam a florescer. Caminhos se abrem, e o amor pede entrega de corpo e alma. Acolha a abundância com gratidão.

Gêmeos

O Universo sopra verdades através das palavras. Diálogos trarão revelações, mas escute com atenção — nem tudo será dito de forma clara.

Câncer

As marés emocionais estarão agitadas. Proteja seu coração e fortaleça suas raízes. Só com equilíbrio será possível atravessar esse oceano sem naufragar.

Leão

Seu brilho natural quer aparecer, mas os astros pedem moderação. A luz que encanta também pode cegar — use-a com sabedoria.

Virgem

A força do Sol ilumina seus passos. É hora de construir, planejar e acreditar no seu potencial. Só cuide para não ser duro demais com quem ama.

Libra

O eclipse toca seus vínculos mais próximos. Relacionamentos passam por provações: só os laços verdadeiros resistirão.

Escorpião

As águas profundas se agitam. Emoções ocultas podem emergir. Liberte o que pesa e confie que o renascimento virá em seguida.

Sagitário

O horizonte chama por você. Viagens e novos aprendizados cruzam seu caminho, mas cumpra o que prometer — o carma estará atento.

Capricórnio

A disciplina será recompensada. Seus esforços finalmente ganham forma. No amor, pequenos gestos serão grandes sinais.

Aquário

A alma pede renovação. O momento é ideal para se reinventar e soltar antigas amarras. A sinceridade será sua bússola nos relacionamentos.

Peixes

Sua intuição estará afiada, mas nebulosa. Ouça os sinais dos sonhos, mas não se perca em ilusões. Realidade e fantasia andarão lado a lado.