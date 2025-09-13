ASTROLOGIA

Proteja-se: 4 signos vão levar uma apunhalada pelas costas em breve

Astros alertam que traições, intrigas e decepções podem surgir de onde menos se espera

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 16:56

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Os astros alertam: traições, decepções e falsidade podem surgir de onde menos se espera. Nem todos enfrentarão grandes dramas, mas quatro signos vão passar por um período em que pessoas falsas, invejosas ou competitivas podem tentar derrubar você sem aviso.

Para atravessar essa fase sem grandes prejuízos, é essencial confiar mais na própria intuição do que em palavras bonitas, manter sigilo sobre planos pessoais e observar cuidadosamente os comportamentos ao seu redor. A prudência será sua maior defesa contra aqueles que escondem segundas intenções.

Gêmeos: Os geminianos adoram conversar e se conectar com diferentes grupos, mas essa habilidade social pode se voltar contra eles agora. Falar demais ou confiar em pessoas erradas aumenta o risco de ter palavras distorcidas usadas contra si. Colegas ou amigos podem agir de forma desleal, gerando intrigas e fofocas.

Dica: observe em silêncio e evite revelar planos pessoais em ambientes instáveis.

Leão: O brilho de Leão atrai atenção, mas também pode despertar inveja. Rivais silenciosos ou pessoas próximas podem tentar “puxar o tapete”. No trabalho, há risco de competição desleal; na vida pessoal, críticas veladas ou tentativas de diminuir conquistas.

Dica: mantenha-se firme e lembre-se: seu valor não depende da aprovação dos outros.

Escorpião: Escorpianos confiam muito na intuição, mas mesmo eles podem ser surpreendidos. Aliados podem revelar intenções ocultas, colocando parcerias ou projetos em risco. A fase exige cautela ao assinar contratos, se abrir emocionalmente ou acreditar cegamente em promessas.

Dica: use a percepção, mas não transforme confiança em descuido.

Capricórnio: Focado em objetivos, Capricórnio costuma ignorar fofocas, mas isso pode ser uma armadilha. Pessoas invejosas podem fingir apoio, escondendo segundas intenções. O risco aumenta se o signo expuser projetos ou planos antes de ter certeza da lealdade de quem o cerca.

Dica: aja com cautela e confie apenas em quem já provou ser fiel.