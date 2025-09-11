ASTROLOGIA

Prepare-se: 3 signos terão surpresas do passado chegando de repente

Signos vão receber uma mensagem inesperada, ter um reencontro marcante ou até ver uma lembrança voltar com intensidade

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:25

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Alguns signos estão prestes a sentir o passado bater à porta - seja através de uma mensagem inesperada, um reencontro marcante ou até uma lembrança que volta com intensidade. Quando isso acontece, não é à toa: o universo pode estar trazendo a chance de revisitar histórias mal resolvidas e aprender algo novo com elas.

Descubra se o seu signo está entre os três que terão surpresas do passado nos próximos dias. A previsão é do astrólogo João Bidu.

Escorpião

Profundo e intenso, Escorpião dificilmente consegue ignorar emoções quando o passado ressurge. Pode ser uma pessoa importante que volta a dar notícias ou situações antigas que pedem um desfecho. Esse retorno, por mais forte que seja, abre espaço para encerrar ciclos de uma vez por todas e seguir mais leve.

Câncer

Ligado às memórias e aos laços afetivos, Câncer é um dos que mais podem sentir o retorno de histórias antigas. Uma segunda chance no amor ou lembranças que ainda mexem com o coração podem reaparecer. O lado bom é que tudo isso pode trazer clareza e ajudar o signo a olhar para o futuro com mais confiança.

Capricórnio

Embora pareça mais racional, Capricórnio também pode ser surpreendido por lembranças, reencontros ou até projetos inacabados que voltam à tona. Essa reaproximação, no entanto, tende a ser positiva, já que o signo terá maturidade suficiente para decidir o que merece continuar em sua vida e o que deve ser deixado para trás.