Prepare-se: 3 signos terão surpresas do passado chegando de repente

Giuliana Mancini
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:25
Alguns signos estão prestes a sentir o passado bater à porta - seja através de uma mensagem inesperada, um reencontro marcante ou até uma lembrança que volta com intensidade. Quando isso acontece, não é à toa: o universo pode estar trazendo a chance de revisitar histórias mal resolvidas e aprender algo novo com elas.
Descubra se o seu signo está entre os três que terão surpresas do passado nos próximos dias. A previsão é do astrólogo João Bidu.
Escorpião
Profundo e intenso, Escorpião dificilmente consegue ignorar emoções quando o passado ressurge. Pode ser uma pessoa importante que volta a dar notícias ou situações antigas que pedem um desfecho. Esse retorno, por mais forte que seja, abre espaço para encerrar ciclos de uma vez por todas e seguir mais leve.
Câncer
Ligado às memórias e aos laços afetivos, Câncer é um dos que mais podem sentir o retorno de histórias antigas. Uma segunda chance no amor ou lembranças que ainda mexem com o coração podem reaparecer. O lado bom é que tudo isso pode trazer clareza e ajudar o signo a olhar para o futuro com mais confiança.
Capricórnio
Embora pareça mais racional, Capricórnio também pode ser surpreendido por lembranças, reencontros ou até projetos inacabados que voltam à tona. Essa reaproximação, no entanto, tende a ser positiva, já que o signo terá maturidade suficiente para decidir o que merece continuar em sua vida e o que deve ser deixado para trás.
