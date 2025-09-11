Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prepare-se: 3 signos terão surpresas do passado chegando de repente

Signos vão receber uma mensagem inesperada, ter um reencontro marcante ou até ver uma lembrança voltar com intensidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:25

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Alguns signos estão prestes a sentir o passado bater à porta - seja através de uma mensagem inesperada, um reencontro marcante ou até uma lembrança que volta com intensidade. Quando isso acontece, não é à toa: o universo pode estar trazendo a chance de revisitar histórias mal resolvidas e aprender algo novo com elas.

Descubra se o seu signo está entre os três que terão surpresas do passado nos próximos dias. A previsão é do astrólogo João Bidu.

Escorpião

Profundo e intenso, Escorpião dificilmente consegue ignorar emoções quando o passado ressurge. Pode ser uma pessoa importante que volta a dar notícias ou situações antigas que pedem um desfecho. Esse retorno, por mais forte que seja, abre espaço para encerrar ciclos de uma vez por todas e seguir mais leve.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Câncer

Ligado às memórias e aos laços afetivos, Câncer é um dos que mais podem sentir o retorno de histórias antigas. Uma segunda chance no amor ou lembranças que ainda mexem com o coração podem reaparecer. O lado bom é que tudo isso pode trazer clareza e ajudar o signo a olhar para o futuro com mais confiança.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Capricórnio

Embora pareça mais racional, Capricórnio também pode ser surpreendido por lembranças, reencontros ou até projetos inacabados que voltam à tona. Essa reaproximação, no entanto, tende a ser positiva, já que o signo terá maturidade suficiente para decidir o que merece continuar em sua vida e o que deve ser deixado para trás.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Leia mais

Imagem - Baianos no elenco, sem Paiol e recorde de participantes: o que já sabemos sobre 'A Fazenda 17'

Baianos no elenco, sem Paiol e recorde de participantes: o que já sabemos sobre 'A Fazenda 17'

Imagem - Astro chinês Yu Menglong, de 'Eternal Love', morre em acidente aos 37 anos

Astro chinês Yu Menglong, de 'Eternal Love', morre em acidente aos 37 anos

Imagem - Ex-De Férias com o Ex, bissexual e paciente do atual namorado de Sandy: quem é Mina Winkel, affair de Lucas Lima

Ex-De Férias com o Ex, bissexual e paciente do atual namorado de Sandy: quem é Mina Winkel, affair de Lucas Lima

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Água do ar? Saiba como funciona a tecnologia que pode revolucionar o acesso à água no mundo

Água do ar? Saiba como funciona a tecnologia que pode revolucionar o acesso à água no mundo
Imagem - Whindersson é detonado após expor coisas que fez por Luísa Sonza: 'Um encosto desses'

Whindersson é detonado após expor coisas que fez por Luísa Sonza: 'Um encosto desses'

MAIS LIDAS

Imagem - Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen
01

Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

Imagem - Nova Orla de Pituaçu terá quiosques, música e gastronomia; confira
02

Nova Orla de Pituaçu terá quiosques, música e gastronomia; confira

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
03

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
04

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância