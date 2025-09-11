Acesse sua conta
Ex-De Férias com o Ex, bissexual e paciente do atual namorado de Sandy: quem é Mina Winkel, affair de Lucas Lima

Influenciadora já viveu relacionamento com ex de Anitta e teve nome ligado a Gabigol

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:37

Mina Winkel e Lucas Lima
Mina Winkel e Lucas Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-marido de Sandy, Lucas Lima pode não estar mais solteiro. O músico da Família Lima, de 42 anos, estaria "conhecendo melhor" a modelo e influenciadora Mina Winkel. A gaúcha de Pelotas, de 33 anos, já é uma figura conhecida, e tem até um reality show no currículo.

Mina participou do programa "De Férias com o Ex", em 2020. Na época, ela viveu um relacionamento com Caio Cabral, ex-affair de Anitta. Durante o programa, Mina também se relacionou com mulheres, o que não era inédito para ela. Seu primeiro namoro foi com uma garota, aos 15 anos.

"Já tive relacionamentos com mulheres, e a diferença não está no sexo. Cada um tem a sua história, vivência e olhar de mundo. No relacionamento com uma mulher, consigo me identificar mais com as dores, os medos. Entender muito mais o que aparece dentro da relação", contou, em uma entrevista na época do programa da MTV.

A gaúcha também já relatou ter vivido um relacionamento tóxico no passado. O namoro durou aproximadamente sete meses. "É louco, porque quem está dentro não consegue enxergar o quão doente é a relação. Lembro de chorar toda semana e discutir a relação com muita frequência. Eram discussões que só feriam ambos. A gente sempre queria que tudo mudasse, porque na maior parte do tempo essa relação era horrível".

Em janeiro desse ano, a influenciadora foi fotografada ao lado de Gabigol durante uma festa na semana de réveillon em Trancoso, na Bahia.

Mina tem quase 400 mil seguidores no Instagram, onde compartilha registros de viagens, rotina de treinos e dicas de bem-estar. Na rede social, ela e Lucas Lima são "amigos", e se curtem vez ou outra. Os dois são gaúchos e amam chimarrão, praia e praticam ioga. A relação, no entanto, ainda não foi assumida de forma pública.

Mina, inclusive, é paciente da clínica de Pedro Andrade, em São Paulo. O médico é o atual namorado de Sandy, ex de Lucas Lima. Inclusive, Mina e Pedro já gravaram uma live juntos para falar dos benefícios do alho para a saúde do intestino.

