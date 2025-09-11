Acesse sua conta
Ex de Isis Valverde e Jade Picon: quem é Álan Bissoli, milionário flagrado em clima de romance com Bruna Marquezine

Atriz esteve no after organizado pelo empresário e João Silva após os shows do The Town

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:43

Álan Bissoli e Bruna Marquezine
Álan Bissoli e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução

Ao que tudo parece, Bruna Marquezine engatou um novo affair. Após o namoro de quase um ano com João Guilherme e um suposto romance com o baiano Danilo Mesquita, a atriz estaria envolvida com o empresário Álan Bissoli.

Segundo o jornal Extra, os dois foram vistos em clima de romance no after organizado pelo bonitão ao lado de João Silva, filho de Faustão, e João Lucas Brasio, após os shows do The Town, em São Paulo, no último domingo (7). 

Álan Bissoli

Álan Bissoli e Bruna Marquezine por Reprodução
João Silva, Travis Scott, João Lucas Brasio e Álan Bissoli por Reprodução
Álan Bissoli e Jade Picon por Reprodução
Álan Bissoli e Jade Picon por Reprodução
Álan Bissoli e Jade Picon por Reprodução
Álan Bissoli por Reprodução
Álan Bissoli com Isis Valverde em 2022 por Reprodução
Álan Bissoli e a mãe em Aspen por Reprodução
Álan Bissoli e Jade Picon por Reprodução
1 de 9
Álan Bissoli e Bruna Marquezine por Reprodução

Entre os convidados que curtiram uma apresentação exclusiva de Travis Scott na festa, estava Bruna, que foi flagrada, ainda que de forma discreta, ao lado de Bissoli. De acordo com o perfil Condomínio da Fifi, no Instagram, não é de hoje que a coisa está rolando.

Álan é milionário, herdeiro do grupo de mineração Bauminas. Seu pai, Márcio Bissoli, era CEO da empresa e dono de mais 18 outras companhias, a maioria em Minas Gerais. Ele morreu em junho de 2018, em um acidente de helicóptero. Álan, por sua vez, é sócio de uma empresa de consultoria e gestão e outra de imóveis. Atualmente, ele mora em Belo Horizonte para ajudar nos negócios da família, mas nasceu na cidade de Divinópolis.

O empresário já teve romances com outras famosas. Em julho do ano passado, ele teve seu nome ligado ao de Jade Picon. Os dois fizeram uma viagem juntos, ao lado de amigos, para os Lençóis Maranhenses. A cada foto de biquíni que a influenciadora postava, ele comentava com um emojii de foguinho.

Antes, em 2022, o bonitão namorou Isis Valverde. Os dois surgiram de mãos dadas numa foto postada por João Silva, filho de Faustão e um dos melhores amigos de Álan, na Grécia. Na época, o casal foi ainda para a Sardenha, na Itália, e para a França, aproveitando o verão europeu. O namoro não vingou e no fim do mesmo ano, Marina Morena apresentou Isis ao seu atual marido, Marcus Buaiz.

