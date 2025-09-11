Acesse sua conta
Quem é Simone Morena, sensação do arrocha que já soma milhões de visualizações

Artista aprendeu a cantar na igreja e se inspira em divas como Whitney Houston e Mariah Carey

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:18

Simone Morena
Simone Morena Crédito: Reprodução/Instagram

Se você gosta de arrocha, então já ouviu falar de Simone Morena. A cantora é uma das vozes em ascensão no cenário do gênero no Brasil, tem viralizado cada vez mais nas plataformas musicais e nas redes sociais. Sua canção mais ouvida no Spotify, 'Na Maldade', já ultrapassa as 9 milhões de reproduções. A faixa é uma releitura de 'Careless Whisper', sucesso dos anos 1980 dos músicos britânicos George Michael e Andrew Ridgeley.

Simone diz que, apesar de ter o alcance vocal e a afinação como marca registrada, nunca fez uma aula de canto. Sua técnica vem graças ao que aprendeu ainda criança, na igreja. "É uma coisa de igreja. Todo cantor, que vem da igreja, sabe fazer essas coisas, mesmo sem ter noção", disse, em entrevista recente ao G1.

"Além disso, eu me inspiro em divas do pop: Whitney (Houston), Mariah Carey, gostava de cantar as músicas de Michael Jackson, então eu acho que também aprendi muitas coisas que eu faço assistindo os DVDs deles", completou.

A cantora é natural de Itabaiana e viveu a maior parte da vida em Nossa Senhora do Socorro, ambos em Sergipe. Mas tem uma relação muito próxima com a Bahia. "Foi em Salvador que tudo aconteceu, em 2023, quando a gente foi pra lá lançar a carreira. Nós temos um amigo chamado Tiago Bezerra, e a música nasceu de uma composição dele junto comigo e, graças a Deus, deu certo", contou.

Segundo Simone, sua mãe percebeu seu talento quando ainda era criança. Assim, quando completou 13 anos, deu o pontapé na carreira musical. Passou por bandas como Raio da Silibrina, Dose Dupla, Esquema 3, Forró Biss e Pássaro de Fogo, até consolidar sua carreira solo como uma das principais vozes femininas do arrocha hoje.

Na última quarta-feira (10), a artista comemorou o contrato com a MP Produções, de Feira de Santana - a mesma responsável pelo ícone do arrocha, Pablo. "Hoje começa um novo capítulo na minha história. Assinar esse contrato para parceria com a MP PRODUÇÕES é mais do que um passo na carreira, é a realização de mais um sonho meus amores", celebrou Simone.

"A menina que era fã hoje caminha lado a lado com seu ídolo. Meu agradecimento especial vai pra Deus, pois sem ele não sou nada e também a todos que acreditam em mim, essa conquista é nossa! Vamos pra cima minhas vidas!", finalizou.

