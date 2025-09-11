Acesse sua conta
Lary apresenta música inédita e repertório autoral no Pagodiggo em Salvador

Cantora carioca fala sobre ligação afetiva com a Bahia e emoção de dividir novas canções com o público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:48

Lary retorna a Salvador e apresenta inédita “Saudade não mente” no Pagodiggo
Lary retorna a Salvador e apresenta inédita “Saudade não mente” no Pagodiggo Crédito: Divulgação

Com mais de meio milhão de seguidores e parcerias com Ludmilla, Iza e Gloria Groove, Lary retorna a Salvador neste sábado (13) para se apresentar no Pagodiggo, evento que celebra o pagode na Doca 1. Além de revisitar seus sucessos, a cantora apresenta a inédita “Saudade não mente”.

“É a primeira vez em muitos anos que gravo algo que não é de minha autoria, e isso por si só já a torna única. Quando o Diggo me mostrou, me apaixonei na hora”, revela Lary sobre a nova canção.

A relação da artista com a Bahia vai além da música: “Sempre que vou à Bahia, algo marcante acontece. Lá eu me sinto mais conectada, inspirada e acolhida, é um lugar que me traz felicidade genuína”, conta.

Lary já dividiu o palco com Claudia Leitte e cita Ivete Sangalo como referência: “A música da Bahia despertou meu desejo de seguir carreira como cantora”.

No show, o público poderá cantar junto os hits autorais e se emocionar com a nova música, que, segundo a artista, “é sobre sentir e se permitir viver o que vem do coração”.

“Estar aqui sempre me renova, me faz sentir que pertenço a este lugar. A Bahia tem essa magia de transformar”, conclui.

