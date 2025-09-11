Acesse sua conta
'Vale Tudo': Odete pode reaparecer viva no último capítulo e surpreender o público

Remake pode ter desfecho diferente do clássico de 1988; novela prepara cenas secretas para manter mistério

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 07:15

Odete Roitman pode forjar a propria morte em
Odete Roitman pode forger a propria morte em "Vale Tudo" Crédito: Repprodução/TV Globo

A reta final de Vale Tudo, novela das 21h da TV Globo escrita por Manuela Dias, promete fortes emoções. De acordo com informações do Notícias da TV, existe a possibilidade de Odete Roitman (Débora Bloch) fingir a própria morte e reaparecer viva no último capítulo, previsto para ir ao ar no dia 17 de outubro.

Na versão original de 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a vilã morreu de forma trágica, mas agora o público pode se deparar com uma reviravolta inédita. Caso a mudança seja confirmada, Odete daria “uma banana” para o Brasil, repetindo a cena emblemática que, na primeira versão, foi feita por Marco Aurélio (Alexandre Nero na trama atual).

Quem deve morrer em Vale Tudo?

Se Odete escapar da morte, o desfecho deve recair sobre outro personagem importante: o marido de Leila (Carolina Dieckmann). A equipe da trama está gravando diferentes possibilidades para manter segredo absoluto até a exibição final.

Segundo o colunista Leo Dias, as filmagens da suposta morte da empresária da TCA estão programadas para o dia 1º de outubro. A cena será ambientada no sítio onde Ana Clara (Samantha Jones) cuida de Leonardo (Guilherme Magon).

A exibição deve ocorrer no capítulo do dia 6 de outubro, uma segunda-feira, dando início a duas semanas de suspense. Durante esse período, diversos personagens aparecerão como suspeitos, aumentando a expectativa do público sobre o verdadeiro desfecho.

Expectativa para o final

Com gravações secretas e múltiplos finais possíveis, a Globo tenta repetir o impacto cultural da primeira versão, que entrou para a história da teledramaturgia brasileira. O último capítulo de Vale Tudo vai ao ar em 17 de outubro e promete deixar os fãs divididos entre nostalgia e surpresa.

