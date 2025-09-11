Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 signos vão ganhar muito dinheiro ainda em setembro

Previsões astrológicas indicam quais signos terão prosperidade, surpresas financeiras e novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06:53

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro chegou trazendo boas energias no campo financeiro para alguns signos do zodíaco. De acordo com a astrologia, cinco deles terão mais chances de atrair dinheiro, fechar negócios lucrativos e até receber ganhos inesperados. Veja a seguir quais são os signos que podem comemorar prosperidade neste mês.

Áries terá ganhos materiais em setembro

Os arianos iniciam setembro com disposição para buscar novas oportunidades. A influência de Marte favorece negócios próprios, freelances e investimentos que podem render contratos extras. A coragem típica do signo pode abrir portas para conquistas materiais, mas o alerta é claro: é preciso cuidado com gastos por impulso.

Câncer pode ter surpresas financeiras

Cancerianos devem ficar atentos a ganhos inesperados que podem vir por meio de familiares, heranças, premiações ou apoios próximos. A intuição estará aguçada e pode ajudar a identificar boas negociações. Para quem atua em grandes empresas ou bancos, há chances de reconhecimento ou até bônus inesperados.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Virgem terá prosperidade no retorno solar

O mês de aniversário dos virginianos traz também boas perspectivas para as finanças. Com organização e visão prática, o signo terá mais facilidade em escolher investimentos e novas fontes de renda. Promoções, valorização profissional e oportunidades em cursos e consultorias podem se destacar.

Sagitário viverá sorte no dinheiro

Setembro promete ser positivo para os sagitarianos, principalmente em projetos coletivos, viagens e comércio online. Ganhos podem surgir de contatos sociais, bônus ou presentes inesperados. A recomendação é investir parte desse dinheiro para multiplicar os resultados nos próximos meses.

Leia mais

4 signos vão encontrar um novo amor este mês, segundo previsões

Medo? Não para esses signos! Veja quem aproveita todas as oportunidades

Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias

Alguns signos vão se dar bem esta semana; veja se o seu está entre eles

5 signos vão economizar mais dinheiro e alcançar a liberdade financeira em setembro

Peixes deve apostar nos talentos

Para piscianos, o mês favorece trabalhos artísticos, digitais e parcerias criativas. A intuição pode trazer boas oportunidades financeiras, mas é essencial analisar promessas fáceis antes de aceitar propostas. Projetos ligados à música e às redes sociais também podem render frutos.

Dicas financeiras para todos os signos

Revise o orçamento e estabeleça metas realistas;

Use a criatividade para ampliar a renda;

Evite cair em propostas que parecem boas demais.

Segundo a astrologia, Áries, Câncer, Virgem, Sagitário e Peixes são os signos que mais devem ganhar dinheiro em setembro. No entanto, todos podem aproveitar o período para organizar as finanças e abrir espaço para novas oportunidades.

Leia mais

Imagem - Gusttavo Lima e Thiago Brava: entenda a polêmica que abalou amizade no sertanejo

Gusttavo Lima e Thiago Brava: entenda a polêmica que abalou amizade no sertanejo

Imagem - Maíra Cardi revela demissão de babás após suspeitas de abuso contra filha

Maíra Cardi revela demissão de babás após suspeitas de abuso contra filha

Imagem - Amigo de Zé Felipe fica de fora de festa do filho de Virginia e provoca com indireta nas redes

Amigo de Zé Felipe fica de fora de festa do filho de Virginia e provoca com indireta nas redes

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - O Agente Secreto, com Wagner Moura, ganha primeiro trailer oficial

O Agente Secreto, com Wagner Moura, ganha primeiro trailer oficial
Imagem - 'Vale Tudo': Odete pode reaparecer viva no último capítulo e surpreender o público

'Vale Tudo': Odete pode reaparecer viva no último capítulo e surpreender o público

MAIS LIDAS

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
01

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
02

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
03

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Imagem - SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG
04

SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG