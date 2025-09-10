POLÊMICA

Maíra Cardi revela demissão de babás após suspeitas de abuso contra filha

Influenciadora explicou decisão em desabafo nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:14

Maíra Cardi revela que já demitiu babás por suspeitas de abuso contra a filha Sophia Crédito: Reprodução

Maíra Cardi voltou ao centro das discussões nas redes sociais após publicar um vídeo em que sua filha, Sophia, aparece brincando na banheira com o padrasto, Thiago Nigro. A cena gerou críticas e especulações, levando a influenciadora a se pronunciar publicamente em defesa do marido.

Em desabafo no Instagram, Maíra afirmou já ter demitido duas babás ao desconfiar de situações envolvendo a filha. “Já despedi duas babás por desconfiar de algo, mesmo sem ter certeza, porque é assim que devemos agir: com rapidez, e na dúvida, afastar a criança. Ponto final, sem questionamentos”, declarou.

A influenciadora ainda disse compreender a apreensão do público: “Entendo que existam pessoas doentes e que nunca sabemos quem são. Por isso, precisamos estar atentos 24 horas por dia a todos os sinais”.

Maíra Cardi 1 de 11