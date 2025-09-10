Acesse sua conta
Maíra Cardi revela demissão de babás após suspeitas de abuso contra filha

Influenciadora explicou decisão em desabafo nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:14

Maíra Cardi revela que já demitiu babás por suspeitas de abuso contra a filha Sophia Crédito: Reprodução

Maíra Cardi voltou ao centro das discussões nas redes sociais após publicar um vídeo em que sua filha, Sophia, aparece brincando na banheira com o padrasto, Thiago Nigro. A cena gerou críticas e especulações, levando a influenciadora a se pronunciar publicamente em defesa do marido.

Em desabafo no Instagram, Maíra afirmou já ter demitido duas babás ao desconfiar de situações envolvendo a filha. “Já despedi duas babás por desconfiar de algo, mesmo sem ter certeza, porque é assim que devemos agir: com rapidez, e na dúvida, afastar a criança. Ponto final, sem questionamentos”, declarou.

A influenciadora ainda disse compreender a apreensão do público: “Entendo que existam pessoas doentes e que nunca sabemos quem são. Por isso, precisamos estar atentos 24 horas por dia a todos os sinais”.

Maíra Cardi

Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok
Maíra Cardi e filha Sophia por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprdoução
Maíra Cardi se pronuncia após marido postar vídeo de feto abortado por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução / Redes Sociais
Sophia Aguiar, Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Tiago Nigro e Maíra Cardi por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
1 de 11
Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok

Ela concluiu reforçando a importância de manter a convivência saudável entre crianças e familiares: “Infelizmente, escutamos histórias horríveis envolvendo tios, amigos, conhecidos, vizinhos e até mesmo padrastos e pais. Mas, mesmo diante dessas histórias, não devemos deixar de criar memórias importantes entre nossos filhos e suas famílias. Não podemos viver como se fosse normal ser doente!”.

