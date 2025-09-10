Maíra Cardi revela demissão de babás após suspeitas de abuso contra filha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:14
Maíra Cardi voltou ao centro das discussões nas redes sociais após publicar um vídeo em que sua filha, Sophia, aparece brincando na banheira com o padrasto, Thiago Nigro. A cena gerou críticas e especulações, levando a influenciadora a se pronunciar publicamente em defesa do marido.
Em desabafo no Instagram, Maíra afirmou já ter demitido duas babás ao desconfiar de situações envolvendo a filha. “Já despedi duas babás por desconfiar de algo, mesmo sem ter certeza, porque é assim que devemos agir: com rapidez, e na dúvida, afastar a criança. Ponto final, sem questionamentos”, declarou.
A influenciadora ainda disse compreender a apreensão do público: “Entendo que existam pessoas doentes e que nunca sabemos quem são. Por isso, precisamos estar atentos 24 horas por dia a todos os sinais”.
Maíra Cardi
Ela concluiu reforçando a importância de manter a convivência saudável entre crianças e familiares: “Infelizmente, escutamos histórias horríveis envolvendo tios, amigos, conhecidos, vizinhos e até mesmo padrastos e pais. Mas, mesmo diante dessas histórias, não devemos deixar de criar memórias importantes entre nossos filhos e suas famílias. Não podemos viver como se fosse normal ser doente!”.