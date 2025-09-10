Resumo de ‘Vale Tudo’: Marco Aurélio confronta Odete e Polícia Federal é acionada nesta quarta (10)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:19
No capítulo desta quarta-feira (10) de Vale Tudo, Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA, aumentando a tensão entre os executivos. Enquanto isso, Olavo e Celina vivem um momento íntimo, surpreendendo Eugênio.
Odete, preocupada com sua imagem, reage ao ver uma matéria que lista todos os homens com quem se relacionou, temendo repercussões no Conselho da TCA. Nesse cenário, Marina aproveita para vender informações sobre a mansão a Maria de Fátima, revelando que Olavo mantém um caso com Celina.
Em paralelo, Mário Sérgio alerta Odete que a matéria que a envolve foi plantada por alguém da diretoria da TCA, deixando-a ainda mais apreensiva. Marco Aurélio demonstra estranhamento ao ouvir Odete elogiar a clínica de estética de Leila.
A tensão aumenta quando Freitas informa a Marco Aurélio que um contato avisou sobre uma batida da Polícia Federal na Essenza. Imediatamente, Marco Aurélio comunica a Leila sobre a denúncia, deixando claro que os próximos capítulos prometem reviravoltas e confrontos explosivos.