Resumo de ‘Vale Tudo’: Marco Aurélio confronta Odete e Polícia Federal é acionada nesta quarta (10)

Novos conflitos, revelações e traições prometem agitar os próximos capítulos

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:19

Marco Aurélio
Marco Aurélio

No capítulo desta quarta-feira (10) de Vale Tudo, Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA, aumentando a tensão entre os executivos. Enquanto isso, Olavo e Celina vivem um momento íntimo, surpreendendo Eugênio.

Odete, preocupada com sua imagem, reage ao ver uma matéria que lista todos os homens com quem se relacionou, temendo repercussões no Conselho da TCA. Nesse cenário, Marina aproveita para vender informações sobre a mansão a Maria de Fátima, revelando que Olavo mantém um caso com Celina.

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
Em paralelo, Mário Sérgio alerta Odete que a matéria que a envolve foi plantada por alguém da diretoria da TCA, deixando-a ainda mais apreensiva. Marco Aurélio demonstra estranhamento ao ouvir Odete elogiar a clínica de estética de Leila.

A tensão aumenta quando Freitas informa a Marco Aurélio que um contato avisou sobre uma batida da Polícia Federal na Essenza. Imediatamente, Marco Aurélio comunica a Leila sobre a denúncia, deixando claro que os próximos capítulos prometem reviravoltas e confrontos explosivos.

