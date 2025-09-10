BARRADO

Amigo de Zé Felipe fica de fora de festa do filho de Virginia e provoca com indireta nas redes

João Victor, assessor e melhor amigo do cantor, reage após não ser convidado para aniversário de José Leonardo

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:07

Amigo de Zé Felipe reage após ficar de fora da festa do filho de Virginia Crédito: Reprodução

O aniversário de um ano de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, movimentou Goiânia nesta terça-feira (9), mas nem todos estavam na lista de convidados. O assessor pessoal e melhor amigo do sertanejo, João Victor, revelou nas redes sociais que ficou de fora da celebração e aproveitou para mandar uma indireta.

Sem entrar em detalhes sobre o motivo da ausência, João Victor mostrou bom humor ao comparecer a outro evento na mesma noite. O influenciador Odorico, amigo de Ana Castela, compartilhou um vídeo curtindo a festa com ele e comentou: “Ele não ficou de fora dos eventos, ele tem amigos”. João Victor respondeu prontamente: “Eu tenho amigo!”, confirmando que tinha sido convidado para outra celebração. Odorico ainda brincou: “Seja bem-vindo à Fazendinha do Jaques”, em referência à temática da festa de José Leonardo.

A atitude do amigo de Zé Felipe repercutiu rapidamente nas redes sociais, gerando comentários críticos e divertidos sobre a situação. Internautas comentaram: “Fico passada como a falta de um convite desestruturou esse macho a ponto de ele parecer um menino de 12 anos de idade mandando indireta por rede social”; “O tempo mostra TUDO! Só não ver quem não quer, meu SONHO a Virgínia jogar tudo no ventilador e tirar essa máscara de coitado do Zé Felipe”; “O dia inteirinho de indireta e Virgínia cagando pra ele”.