Amigo de Zé Felipe fica de fora de festa do filho de Virginia e provoca com indireta nas redes

João Victor, assessor e melhor amigo do cantor, reage após não ser convidado para aniversário de José Leonardo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:07

Amigo de Zé Felipe reage após ficar de fora da festa do filho de Virginia
Amigo de Zé Felipe reage após ficar de fora da festa do filho de Virginia Crédito: Reprodução

O aniversário de um ano de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, movimentou Goiânia nesta terça-feira (9), mas nem todos estavam na lista de convidados. O assessor pessoal e melhor amigo do sertanejo, João Victor, revelou nas redes sociais que ficou de fora da celebração e aproveitou para mandar uma indireta.

Sem entrar em detalhes sobre o motivo da ausência, João Victor mostrou bom humor ao comparecer a outro evento na mesma noite. O influenciador Odorico, amigo de Ana Castela, compartilhou um vídeo curtindo a festa com ele e comentou: “Ele não ficou de fora dos eventos, ele tem amigos”. João Victor respondeu prontamente: “Eu tenho amigo!”, confirmando que tinha sido convidado para outra celebração. Odorico ainda brincou: “Seja bem-vindo à Fazendinha do Jaques”, em referência à temática da festa de José Leonardo.

A atitude do amigo de Zé Felipe repercutiu rapidamente nas redes sociais, gerando comentários críticos e divertidos sobre a situação. Internautas comentaram: “Fico passada como a falta de um convite desestruturou esse macho a ponto de ele parecer um menino de 12 anos de idade mandando indireta por rede social”; “O tempo mostra TUDO! Só não ver quem não quer, meu SONHO a Virgínia jogar tudo no ventilador e tirar essa máscara de coitado do Zé Felipe”; “O dia inteirinho de indireta e Virgínia cagando pra ele”.

Veja vídeo:

