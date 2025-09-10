INESPERADO

Bolsa de gestante estoura durante gravação de podcast especial sobre gravidez

Marina Cardoso entra em trabalho de parto ao final de episódio do Mil e Uma Tretas

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:45

Grávida entra em trabalho de parto durante gravação do Mil e Uma Tretas Crédito: Reprodução

Um momento inesperado marcou a gravação do podcast Mil e Uma Tretas, apresentado por Thaila Ayala e Júlia Faria, nesta semana. Durante o episódio especial “Dúvidas da Gravidez”, voltado para gestantes, a jornalista Marina Cardoso, que estava com quase 39 semanas de gestação, entrou em trabalho de parto ainda no estúdio.

Assim que o programa chegou ao fim, Marina levantou a mão para avisar que sua bolsa havia estourado. O registro do momento rapidamente viralizou nas redes sociais, mostrando a reação das outras gestantes presentes, incluindo a ex-BBB Carol Peixinho, que chegou a se levantar para conferir se sua bolsa também não havia se rompido, já que está no final da gestação.

A mamãe, que saiu do estúdio direto para a maternidade, deixou um comentário na publicação do podcast agradecendo pelo suporte: “Gente, foi o dia mais incrível da minha vida! Saí de casa com uma barriga de 38 semanas e 5 dias, meu celular e o RG para participar da plateia e voltei pra casa só 4 dias depois, com meu filho no colo, um grupo de Whatsapp com outras nove então grávidas e uma baita história pra contar! Obrigada por todo o acolhimento!”