Danilo Gentili critica Luísa Sonza ao falar de objetificação: ‘Só sabe mostrar o rabo’

Apresentador critica Luísa Sonza e provoca polêmica sobre objetificação feminina

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:08

Danilo Gentili critica Luísa Sonza em debate sobre objetificação feminina.
Danilo Gentili critica Luísa Sonza em debate sobre objetificação feminina. Crédito: Reprodução

O apresentador Danilo Gentili, do The Noite (SBT), gerou repercussão ao comentar sobre a objetificação da mulher durante o programa desta semana, usando a cantora Luísa Sonza como exemplo. O discurso foi compartilhado em vídeo no Twitter e já viralizou nas redes sociais.

Gentili iniciou o comentário a partir da polêmica em torno de um comercial de jeans estrelado pela atriz Sydney Sweeney. Ele provocou: “A militância tá dizendo que isso é nazismo. Se elogiar a beleza de uma loira é nazismo, porque ninguém prendeu o Compadre Washington?”

Em seguida, o apresentador criticou a reação à presença de uma mulher considerada “atraente” na propaganda: “A militância tá brava porque voltaram a colocar gostosa no comercial, e isso é gostosofobia. Como assim fizeram um comercial com uma mulher que pesa menos de 200 quilos?”

Luísa Sonza

Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
1 de 15
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram

Ao comentar sobre Luísa Sonza, Gentili afirmou: “Mas é engraçado isso, a esquerda fala que não pode objetificar a mulher, mas depende. Se a mulher é da lacração, ela põe um fio dental, mostra o rabo para todo mundo e ‘Ui, que empoderada’. Olha a Luísa Sonza. Não canta, não faz porra nenhuma, só sabe mostrar o rabo para os outros: ‘Ui que empoderada’. Se não é da lacração, põe uma calça jeans e falam que é nazismo. Ah vá para a puta que pariu”.

