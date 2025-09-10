DETONOU

Danilo Gentili critica Luísa Sonza ao falar de objetificação: ‘Só sabe mostrar o rabo’

Apresentador critica Luísa Sonza e provoca polêmica sobre objetificação feminina

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:08

Danilo Gentili critica Luísa Sonza em debate sobre objetificação feminina. Crédito: Reprodução

O apresentador Danilo Gentili, do The Noite (SBT), gerou repercussão ao comentar sobre a objetificação da mulher durante o programa desta semana, usando a cantora Luísa Sonza como exemplo. O discurso foi compartilhado em vídeo no Twitter e já viralizou nas redes sociais.

Gentili iniciou o comentário a partir da polêmica em torno de um comercial de jeans estrelado pela atriz Sydney Sweeney. Ele provocou: “A militância tá dizendo que isso é nazismo. Se elogiar a beleza de uma loira é nazismo, porque ninguém prendeu o Compadre Washington?”

Não mexam com a minha Sydney! pic.twitter.com/oZtZDCztM3 — Danilo Gentili (@DaniloGentili) September 5, 2025

Em seguida, o apresentador criticou a reação à presença de uma mulher considerada “atraente” na propaganda: “A militância tá brava porque voltaram a colocar gostosa no comercial, e isso é gostosofobia. Como assim fizeram um comercial com uma mulher que pesa menos de 200 quilos?”

Luísa Sonza 1 de 15