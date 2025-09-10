‘Vale Tudo’: Globo já definiu data da morte de Odete Roitman; descubra quando vai ao ar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:15
A TV Globo já bateu o martelo sobre a data em que irá ao ar a cena mais aguardada do remake de Vale Tudo. A morte de Odete Roitman está marcada para o dia 6 de outubro, nos momentos finais da trama.
De acordo com informações publicadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a emissora decidiu adiar a festa de lançamento de Três Graças, sua próxima novela das nove, justamente para não dividir a atenção do público com o desfecho eletrizante de Vale Tudo.
Odete Roitman - 2025
Manuela Dias, responsável pela nova versão do folhetim, já havia adiantado que pretende alterar o rumo da história. A escritora contou que deseja modificar a identidade do assassino de Odete Roitman, mudando o desfecho clássico exibido em 1988.
Na versão original, a vilã foi morta por Leila, personagem que se revelou a grande responsável pelo crime no último capítulo. Agora, resta saber se o remake manterá a tradição ou surpreenderá os telespectadores com um novo culpado.