‘Vale Tudo’: Globo já definiu data da morte de Odete Roitman; descubra quando vai ao ar

Clássica cena deve ir ao ar em outubro e pode ter mudança no assassino da vilã

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:15

Odete Roitman (Debora Bloch) em
Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

A TV Globo já bateu o martelo sobre a data em que irá ao ar a cena mais aguardada do remake de Vale Tudo. A morte de Odete Roitman está marcada para o dia 6 de outubro, nos momentos finais da trama.

De acordo com informações publicadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a emissora decidiu adiar a festa de lançamento de Três Graças, sua próxima novela das nove, justamente para não dividir a atenção do público com o desfecho eletrizante de Vale Tudo.

Manuela Dias, responsável pela nova versão do folhetim, já havia adiantado que pretende alterar o rumo da história. A escritora contou que deseja modificar a identidade do assassino de Odete Roitman, mudando o desfecho clássico exibido em 1988.

Na versão original, a vilã foi morta por Leila, personagem que se revelou a grande responsável pelo crime no último capítulo. Agora, resta saber se o remake manterá a tradição ou surpreenderá os telespectadores com um novo culpado.

