Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria’? Estreia tem 3 eliminações, macarons desastrosos e Narcisa

Logo no primeiro episódio, três participantes foram eliminadas

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06:58

Primeiro episódio tem 3 eliminados e participação inesperada de Narcisa Crédito: Reprodução/Instagram

A Band estreou a segunda temporada do MasterChef Confeitaria nesta terça-feira (9) com fortes emoções: prova de alto nível, três eliminações logo de cara e a participação inesperada de Narcisa Tamborindeguy, que agitou o estúdio e arrancou risadas de jurados e competidores.

O time de avaliadores segue formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Diego Lozano, este último destacou como a experiência da primeira temporada o deixou mais confiante. “Estava em casa esperando chegar o momento das gravações, não via a hora! Estou nervoso, mas já sei onde estou”, disse o confeiteiro.

Helena elogiou a qualidade dos competidores: “Acho que vem um time forte. A galera está com sangue nos olhos para competir. As provas são bacanas, são diferentes. São infinitas possibilidades, vamos aprender muito. Vou até trazer um caderninho para anotar as coisas!”.

Já Jacquin ressaltou a recepção do público ao spin-off: “Foi excepcional! As pessoas descobriram que a confeitaria é mais do que conhecemos. Tem mais sofisticação, mais criatividade. Acho que estão esperando ver coisas melhores ainda, é um desafio grande”.

Primeira prova e eliminação dupla

O episódio começou com sobremesas autorais inspiradas em ingredientes brasileiros. Marina se destacou ao apresentar um parfait de sagu com melaço de cana, mousse de iogurte, bolo merengue de erva-mate e granité de carambola, conquistando o primeiro pin dourado da temporada.

Outros nomes como Luiza, Ítalo, Johnlee e Natan também receberam elogios e garantiram vaga no mezanino. Já Jéssica Paiva e Julia Abduch não tiveram a mesma sorte.

Aline, Julia e Jéssica foram as primeiras eliminadas do MasterChef Confeitaria 2025 Crédito: Divulgação/Band

Eliminada após apresentar um sorbet de açaí endurecido pelo ultracongelador, Jéssica admitiu: “Quando fui apresentar, meu sorbet estava muito duro e eu já desisti logo de cara”. Apesar da saída, garantiu que participar foi “a realização de um sonho”.

Julia também deixou a competição depois de improvisar uma entremet sem sucesso. “Eu tive um sonho em que eu fazia uma entremet em formato de escorpião, ia ficar muito legal. Só que minha ganache não estava dando certo e eu tive que improvisar”, relatou. Ainda assim, ela celebrou o feito de chegar até o programa: “Por mais que eu fique chateada, eu não estou decepcionada comigo mesma. Só de estar entre os participantes já foi uma conquista enorme”.

Macarons e visita de Narcisa

A segunda prova trouxe o desafio dos macarons inspirados em sobremesas clássicas, mas quem dominou a cena foi a convidada especial da noite. Ao surgir na cozinha, Narcisa Tamborindeguy foi recebida em clima de festa. “Ai, que loucura! Como assim? É a Narcisa! Como é bom ser gay nesta edição”, gritou o participante Leo Salles.

Também empolgada, Letícia Momma vibrou: “Gente, a rainha dos gays! Este é o meu episódio, eu não posso sair!”.

Durante a gravação, Narcisa explicou que já acompanha a atração de casa. “Dá fome, você aprende a fazer comida. Muito divertido, maravilhoso!”, afirmou, antes de repetir o bordão que virou coro entre os presentes: “Ai, que loucura!”.

Última baixa da noite

No fim do episódio, os macarons se tornaram vilões para Aline Gonçalves, que acabou sendo eliminada. A confeiteira explicou que o tempo foi seu maior adversário: “Aqui nada é igual a lá fora, por mais que seja algo que você esteja habituada a fazer. Com tempo correndo contra você, aqueles ponteiros do relógio acabam influenciando bastante”.