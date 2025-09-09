Por que Ana Maria Braga saiu do ar? Tati Machado assume 'Mais Você' por três semanas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07:43
Ana Maria Braga vai se afastar do Mais Você por três semanas em setembro para descansar e se dedicar às gravações da segunda temporada do Chef de Alto Nível, prevista para 2026. Durante esse período, a apresentadora será substituída por Tati Machado, que retorna à atração após a perda gestacional sofrida em maio.
Antes de se afastar, Ana Maria recebeu Tati no palco: “Muito bem-vinda. Tenho te acompanhado, eu e o Brasil inteiro, te acompanhando em todas as coisas que você tem feito pela vida. Com o coração calmo, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente”, afirmou a titular, que casou-se em abril com o produtor Fábio Arruda.
Tati Machado celebrou a nova missão e a volta à TV Globo: “Eu voltei! Cheguei de volta, voltei para ficar. Que saudades, deixa eu ver se é real. Obrigada, estou de volta em casa! Conta comigo, viu?”. A apresentadora também garantiu em suas redes sociais que manterá seu estilo durante o período de substituição: “Ela é insubstituível, isso é incontestável, né?! Então, darei meu máximo e, assim como prometi para a própria, não deixarei de lado o meu jeitinho”.
O elenco do Mais Você, incluindo Alessandro Jodar, que aguarda o primeiro filho com Isabella Lubrano, seguirá ao lado de Tati durante as três semanas de cobertura.