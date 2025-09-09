Acesse sua conta
Por que Ana Maria Braga saiu do ar? Tati Machado assume 'Mais Você' por três semanas

Substituta celebra retorno à atração e promete manter estilo durante cobertura da ausência da apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07:43

Tati Machado sibstitui Ana Maria durante aus~encia no 'Mais Você'
Tati Machado sibstitui Ana Maria durante aus~encia no 'Mais Você' Crédito: Daniela Toviansky/TV Globo

Ana Maria Braga vai se afastar do Mais Você por três semanas em setembro para descansar e se dedicar às gravações da segunda temporada do Chef de Alto Nível, prevista para 2026. Durante esse período, a apresentadora será substituída por Tati Machado, que retorna à atração após a perda gestacional sofrida em maio.

Antes de se afastar, Ana Maria recebeu Tati no palco: “Muito bem-vinda. Tenho te acompanhado, eu e o Brasil inteiro, te acompanhando em todas as coisas que você tem feito pela vida. Com o coração calmo, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente”, afirmou a titular, que casou-se em abril com o produtor Fábio Arruda.

6 curiosidades sobre Ana Maria Braga

Ana Maria Braga já apresentou o Mais Você sem dormir, mantendo energia e bom humor por Reprodução
Louro José foi parceiro inseparável de Ana Maria desde 1997 por Reprodução
A apresentadora viajou de motorhome pelos EUA, explorando lugares como o Grand Canyon por Reprodução
O livro Mais Você 10 Anos reúne receitas e bastidores do programa e foi um sucesso de vendas por Reprodução
Em 2003, Ana Maria lançou o álbum Sou Eu, com canções inéditas e textos recitados por ela por Reprodução
Ana Maria Braga já comandou o Mais Você direto do estúdio e de sua fazenda por Reprodução
1 de 6
Ana Maria Braga já apresentou o Mais Você sem dormir, mantendo energia e bom humor por Reprodução

Tati Machado celebrou a nova missão e a volta à TV Globo: “Eu voltei! Cheguei de volta, voltei para ficar. Que saudades, deixa eu ver se é real. Obrigada, estou de volta em casa! Conta comigo, viu?”. A apresentadora também garantiu em suas redes sociais que manterá seu estilo durante o período de substituição: “Ela é insubstituível, isso é incontestável, né?! Então, darei meu máximo e, assim como prometi para a própria, não deixarei de lado o meu jeitinho”.

O elenco do Mais Você, incluindo Alessandro Jodar, que aguarda o primeiro filho com Isabella Lubrano, seguirá ao lado de Tati durante as três semanas de cobertura.

