Tiago Leifert expõe mania inusitada de apresentador da Globo: 'Fazia flexão para inchar o braço'

Jornalista relembrou histórias dos bastidores da época em que comandava o Globo Esporte

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:36

Tiago Leifert revelou um 'ritual' inusitado que um ex-colega na TV Globo fazia antes de entrar no ar para uma transmissão. O apresentador contou a história ao relembrar os bastidores da época em que comandava o Globo Esporte. Segundo ele, enquanto a equipe finalizava os preparativos, a pessoa em questão se abaixava discretamente no estúdio para um hábito peculiar para tentar parecer mais forte diante das câmeras,

"Eu trabalhava na Globo, tinha apresentador que antes de entrar no ar… ele abaixava no estúdio e fazia flexão para inchar o braço. Ele ia entrar no ar com o braço inchado", contou Tiago, sem revelar o nome do ex-colega.

Ao narrar o episódio, Leifert comentou como a mania desse apresentador era diferente de seus próprios hábitos. Ele disse que, durante os 6 anos e meio à frente do programa esportivo, seu foco era outro. "Pô, na boa, irmão… e o conteúdo do programa? Você tem que se preocupar com o conteúdo".