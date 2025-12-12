Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tiago Leifert expõe mania inusitada de apresentador da Globo: 'Fazia flexão para inchar o braço'

Jornalista relembrou histórias dos bastidores da época em que comandava o Globo Esporte

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:36

Tiago Leifert
Tiago Leifert Crédito: YouTube/Reprodução

Tiago Leifert revelou um 'ritual' inusitado que um ex-colega na TV Globo fazia antes de entrar no ar para uma transmissão. O apresentador contou a história ao relembrar os bastidores da época em que comandava o Globo Esporte. Segundo ele, enquanto a equipe finalizava os preparativos, a pessoa em questão se abaixava discretamente no estúdio para um hábito peculiar para tentar parecer mais forte diante das câmeras,

"Eu trabalhava na Globo, tinha apresentador que antes de entrar no ar… ele abaixava no estúdio e fazia flexão para inchar o braço. Ele ia entrar no ar com o braço inchado", contou Tiago, sem revelar o nome do ex-colega.

Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma

Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução
1 de 10
Filha de Tiego Leifert, Lua tem retinoblastoma por Reprodução

Ao narrar o episódio, Leifert comentou como a mania desse apresentador era diferente de seus próprios hábitos. Ele disse que, durante os 6 anos e meio à frente do programa esportivo, seu foco era outro. "Pô, na boa, irmão… e o conteúdo do programa? Você tem que se preocupar com o conteúdo".

Ele também brincou com o fato de manter um estilo simples na frente das câmeras, algo que lhe rendeu críticas na época. "Eu usava sempre a mesma roupa. Meu guarda-roupa era o da Mônica: camisa polo, pulôver e calça jeans. E um All Star cinza. Xingaram tanto meu tênis que tive de jogar fora", lamentou.

Leia mais

Imagem - Confira 8 ex-BBBs que não venceram o reality, mas ficaram milionários

Confira 8 ex-BBBs que não venceram o reality, mas ficaram milionários

Imagem - Estado de saúde de Isabel Veloso preocupa e marido pede orações após notícias delicadas

Estado de saúde de Isabel Veloso preocupa e marido pede orações após notícias delicadas

Imagem - Após mobilização nas redes, idosos do Retiro dos Artistas renovam pedidos de Natal

Após mobilização nas redes, idosos do Retiro dos Artistas renovam pedidos de Natal

Tags:

tv Globo Globo Apresentador Flexão

Mais recentes

Imagem - Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar

Como era a mansão de luxo apresentada por arquitetos que João Gomes decidiu recusar
Imagem - Fique atento! Anjo da Fortuna chega e 3 signos podem receber grandes quantias de dinheiro nesta sexta-feira (12 de dezembro)

Fique atento! Anjo da Fortuna chega e 3 signos podem receber grandes quantias de dinheiro nesta sexta-feira (12 de dezembro)
Imagem - A Fazenda 17 entra em modo turbo; entenda como será a última semana do reality

A Fazenda 17 entra em modo turbo; entenda como será a última semana do reality

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
02

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas
03

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
04

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil