Sessão da Tarde exibe sucesso de bilheteria nesta sexta-feira (12 de dezembro)

Animação infantil conquistou adultos e crianças de todo o mundo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:00

Animação é uma boa oportunidade para reunir a família
Animação é uma boa oportunidade para reunir a família Crédito: Reprodução

Pequenos bonecos amarelos se tornaram um fenômeno e dominaram o mundo, com seu jeito engraçado e fofo, conquistando adultos e crianças. Animações clássicas da Warner Bros., como os desenhos animados Pernalonga, Piu-Piu e Frajola, serviram como base para a criação dos Minions.

E nada como uma animação, que leva a família a rir e refletir, para criar uma memória aconchegante e afetiva perto da data mais mágica do ano, no Natal. Por isso, nesta sexta-feira (12), a Sessão da Tarde exibe “Minions 2: A Origem de Gru”.

'Minions 2: A Origem de Gru'

A animação fez e faz tanto sucesso que bateu recorde de bilheteria. De acordo com dados coletados pela ComScore em apenas três dias, quando ocorreu o lançamento, a animação arrecadou R$ 4,2 milhões e foi assistida por 219 mil pessoas.

O filme de 2022 é a continuação das aventuras dos Minions, desta vez com a ajuda de Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Em 1970, Gru estava crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecidos como Vicious 6, ele traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles.

Gru recebe o apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões.

Quando os Vicious 6 expulsam seu líder, o lendário lutador Wild Knuckles, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. No entanto, a entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo do grupo do mal. Gru vai se voltar para uma fonte improvável de orientação, o próprio Knuckles, e descobrirá que até os supervilões precisam de ajuda dos amigos.

Sessão da Tarde será exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

