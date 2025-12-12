Acesse sua conta
Repórter da Globo sofre queda grave, rompe ligamentos e é afastada: 'Despenquei'

Ananda Apple revelou que está com o pé imobilizado e desabafou sobre a pausa forçada no trabalho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 12:33

Ananda Apple sofre cai de escada, rompe ligamentos e é afastada
Ananda Apple sofre cai de escada, rompe ligamentos e é afastada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A jornalista Ananda Apple, uma das figuras mais queridas do Bom Dia São Paulo, está afastada da TV Globo depois de sofrer um acidente sério em casa. Aos 64 anos, a repórter contou nas redes sociais que caiu de uma escada há cerca de dez dias e acabou rompendo ligamentos do pé, situação que exigiu imobilização completa.

Com bom humor, mesmo diante da dor, Ananda publicou uma foto usando a famosa “botinha” ortopédica e brincou: “Robocop fora de hora.” Em seguida, explicou que a queda foi forte e deixou o pé roxo, inchado e bastante dolorido. “Foi aquele pacote completo: ligamentos desligados, pé estufado e muito gelo”, compartilhou.

Por causa da lesão, o tradicional Quadro Verde, exibido todas as sextas no Bom Dia São Paulo, está temporariamente fora do ar. Ananda lamentou o afastamento justamente no período em que mais gosta de trabalhar.

“Estou chateada por estar presa nesta época de gravar reportagens dezembrinas. Bem na hora de preparar o Papai Noel, que me traz aquela mágica da infância”, desabafou, reforçando que volta assim que estiver liberada pelos médicos.

Ananda Apple

A repórter, que também é mãe das gêmeas Céo e Liz, de 23 anos, já havia enfrentado um outro desafio de saúde no segundo semestre de 2024, quando precisou operar tendões do ombro e do braço esquerdo. Após meses de fisioterapia e apoio das filhas nas tarefas do dia a dia, ela conseguiu retornar ao trabalho em novembro e celebrou a conquista:

“A volta ao trabalho me fez bem. A gente distrai da dor, se sente útil, produtiva, e volta a fazer o que ama.”

Agora, Ananda enfrenta mais uma etapa de recuperação, desta vez no pé. Mesmo assim, segue otimista e determinada a voltar logo às gravações do quadro ecológico, Quadro Verde.

