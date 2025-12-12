Acesse sua conta
Iron Maiden volta ao Brasil com turnê de 50 anos e show único; veja valores

A banda britânica confirmou apresentação histórica no Allianz Parque em 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 14:10

Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, foi uma das atrações do The Town 2025
Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, foi uma das atrações do The Town 2025 Crédito: Divulgação/The Town

O Iron Maiden está oficialmente de volta ao Brasil e com motivo especial. A banda britânica, uma das maiores referências do heavy metal mundial, anunciou que a “Run For Your Lives World Tour 2026” terá uma parada única em São Paulo, comemorando meio século de história.

O show acontece no dia 25 de outubro de 2026, no Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista. Será a 16ª visita do Maiden ao país, reafirmando a relação duradoura com o público brasileiro. Quem abre a noite é o Alter Bridge, escalado para preparar o clima antes da entrada de Bruce Dickinson e companhia.

Os ingressos serão vendidos pelo site da Livepass e contam com diferentes fases de pré-venda.

  • 16 de dezembro, às 10h: pré-venda exclusiva para clientes Santander Select e Private Banking
  • 17 de dezembro, às 10h: pré-venda geral para clientes Santander
  • 18 de dezembro, às 10h: início da venda aberta ao público

Clientes Santander poderão parcelar em até 9 vezes (sendo 6 sem juros). Para quem usar outros cartões, o limite é de até 6 parcelas, com 3 sem juros.

  • Valores confirmados

  • Pista Premium: R$ 1.200 (inteira) / R$ 600 (meia)
  • Pista: R$ 585 (inteira) / R$ 292,50 (meia)
  • Cadeira Nível 1 Lateral: R$ 690 (inteira) / R$ 345 (meia)
  • Cadeira Nível 1 Central: R$ 650 (inteira) / R$ 325 (meia)
  • Cadeira Superior: R$ 425 (inteira) / R$ 212,50 (meia)

Nos setores de cadeiras centrais e laterais, os assentos são marcados e o fã deve seguir exatamente o lugar indicado no ingresso.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden, aos 69 anos

Ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Di’Anno morre aos 66 anos

  • O que esperar do show

A turnê, iniciada em maio de 2024, tem setlist recheado de clássicos que marcaram gerações. Até o momento, músicas como “The Number of the Beast”, “Run to the Hills”, “Powerslave”, “Hallowed Be Thy Name” e “Fear of the Dark” vêm aparecendo nas apresentações recentes.

A última vez que o Iron Maiden veio ao Brasil foi em 2024, com a turnê “Future Past”. Agora, além de celebrar cinco décadas de estrada, Bruce Dickinson já adiantou que um novo álbum está vindo aí e que outra passagem solo pelo país deve acontecer em 2027.

  • Horários e informações úteis

  • Alter Bridge: 19h10
  • Iron Maiden: 20h50
  • Local: Allianz Parque - Rua Palestra Itália, 200, Água Branca, São Paulo
  • Classificação: 16 anos desacompanhados; menores somente com responsáveis
  • Limite: 6 ingressos por CPF (máximo de 2 meias)

  • Bilheteria física (sem taxa de serviço)
  • Allianz Parque – Bilheteria A
  • Terça a sábado, das 10h às 17h (fechado em feriados ou dias de eventos).

Tags:

Música Show Turnê Rock Iron Maiden

