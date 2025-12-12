Iron Maiden volta ao Brasil com turnê de 50 anos e show único; veja valores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 14:10
O Iron Maiden está oficialmente de volta ao Brasil e com motivo especial. A banda britânica, uma das maiores referências do heavy metal mundial, anunciou que a “Run For Your Lives World Tour 2026” terá uma parada única em São Paulo, comemorando meio século de história.
O show acontece no dia 25 de outubro de 2026, no Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista. Será a 16ª visita do Maiden ao país, reafirmando a relação duradoura com o público brasileiro. Quem abre a noite é o Alter Bridge, escalado para preparar o clima antes da entrada de Bruce Dickinson e companhia.
Os ingressos serão vendidos pelo site da Livepass e contam com diferentes fases de pré-venda.
Clientes Santander poderão parcelar em até 9 vezes (sendo 6 sem juros). Para quem usar outros cartões, o limite é de até 6 parcelas, com 3 sem juros.
Nos setores de cadeiras centrais e laterais, os assentos são marcados e o fã deve seguir exatamente o lugar indicado no ingresso.
Iron Maiden
A turnê, iniciada em maio de 2024, tem setlist recheado de clássicos que marcaram gerações. Até o momento, músicas como “The Number of the Beast”, “Run to the Hills”, “Powerslave”, “Hallowed Be Thy Name” e “Fear of the Dark” vêm aparecendo nas apresentações recentes.
A última vez que o Iron Maiden veio ao Brasil foi em 2024, com a turnê “Future Past”. Agora, além de celebrar cinco décadas de estrada, Bruce Dickinson já adiantou que um novo álbum está vindo aí e que outra passagem solo pelo país deve acontecer em 2027.