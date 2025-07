LUTO NO ROCK

Morre Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden, aos 69 anos

Cantor britânico faleceu em casa, na Austrália; ele enfrentava um câncer em estágio avançado

Heider Sacramento

Publicado em 30 de julho de 2025 às 08:09

Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden, morre aos 69 anos Crédito: Reprodução

O cantor britânico Paul Mario Day, primeiro vocalista da banda Iron Maiden, morreu aos 69 anos. A informação foi confirmada pelo guitarrista Andy Scott, do grupo Sweet, em uma publicação nas redes sociais feita na terça-feira (29). Segundo Scott, o músico faleceu de forma tranquila em sua residência, na Austrália. A causa oficial não foi divulgada, mas era de conhecimento público que Day lutava contra um câncer em estágio avançado. >

Paul Mario Day integrou o Iron Maiden entre dezembro de 1975 e outubro de 1976, antes da banda atingir fama mundial. Ele foi dispensado por falta de experiência, mas ficou marcado como o primeiro vocalista do grupo fundado por Steve Harris. Mesmo com a breve passagem, seguiu carreira no cenário do hard rock e heavy metal britânico, participando de bandas como More, com quem tocou no Monsters of Rock em 1981, e Wildfire.>

Nos anos 1980, Day ainda integrou a nova formação do Sweet ao lado de Andy Scott e Mick Tucker. Com a banda, gravou o álbum e DVD ao vivo Live at the Marquee, que fez sucesso na Europa e na Austrália. “Quando Paul chegou para a audição, não procuramos mais. Sua performance vocal resistiu ao teste do tempo”, afirmou Scott. “Ele faleceu em paz em casa, na Austrália. Minhas mais profundas condolências à esposa Cecily, à família e aos amigos. Um dia triste para todos os fãs do Sweet.”>