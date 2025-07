sua diversão

Descubra os melhores meses para visitar Menorca

Pequeno paraíso é a joia escondida das Ilhas Baleares

Portal Edicase

Publicado em 29 de julho de 2025 às 16:35

Menorca oferece o equilíbrio perfeito entre belezas naturais, cultura rica, boa comida e festas animadas Crédito: Imagem: BenH1994 | Shutterstock

Sabe aquela sensação de descobrir um lugar que parece ter sido feito sob medida para suas férias dos sonhos? Pois bem, esse lugar existe e se chama Menorca. Como brasileiro apaixonado por viagens, posso dizer que esta pequena ilha espanhola conseguiu me conquistar desde o primeiro momento, combinando o melhor do mediterrâneo europeu com um ritmo de vida que lembra um pouco o nosso Brasil mais autêntico e descontraído. >

Diferente de suas irmãs mais badaladas — Mallorca e Ibiza — Menorca manteve sua essência intacta, longe do turismo de massa. Declarada Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1993, esta ilha de apenas 700 km² oferece mais de 100 praias paradisíacas, povoados brancos encantadores, uma gastronomia que faz qualquer brasileiro se apaixonar e um patrimônio histórico fascinante. >

Não é à toa que cada vez mais brasileiros estão descobrindo Menorca como destino de férias. Como parte da Espanha , nos sentimos quase em casa com a língua parecida e a receptividade calorosa dos menorquinos. A ilha oferece aquele equilíbrio perfeito que buscamos em nossas férias: belezas naturais incríveis, cultura rica, boa comida, festas animadas quando queremos, e tranquilidade absoluta quando precisamos. >

Neste guia completo, compartilho minha experiência como brasileiro em Menorca, com todas as dicas práticas para você aproveitar ao máximo esta joia mediterrânea que, aposto, vai conquistar seu coração como conquistou o meu. >

Como chegar do Brasil para Menorca

Para nós brasileiros, chegar a Menorca exige um pouco mais de planejamento, mas garanto que cada hora de viagem vale a pena. A rota mais comum envolve um voo do Brasil para Madri ou Barcelona, seguido de uma conexão para Menorca. >

Voos do Brasil para a Espanha

Várias companhias aéreas oferecem voos diretos do Brasil para Madri ou Barcelona, incluindo Iberia, Air Europa, LATAM, TAP Portugal. Os voos partem principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, com duração média de 10 a 11 horas. Na alta temporada europeia (junho a setembro), recomendo reservar com pelo menos 4 meses de antecedência para conseguir melhores preços. >

Uma dica de brasileiro para brasileiro: fique atento às promoções! Muitas vezes é possível encontrar passagens por cerca de R$ 3.000 a R$ 4.000 (ida e volta) se você planejar com antecedência ou viajar na baixa temporada europeia (outubro a maio, exceto feriados). >

Há voos diários para o aeroporto de Menorca partindo de Madri e Barcelona Crédito: Imagem: Wolf-photography | Shutterstock

De Madri ou Barcelona para Menorca

A partir de Madri ou Barcelona, existem voos diários para o aeroporto de Menorca (MAH) operados por companhias como Iberia, Vueling e Air Europa. O voo de Barcelona para Menorca dura apenas 45 minutos, enquanto de Madri são aproximadamente 1h15min. >

Na alta temporada (junho a setembro), os voos são mais frequentes, com até 10 partidas diárias de Barcelona. Nos meses de inverno europeu , as frequências diminuem consideravelmente, com apenas 2-3 voos diários. Para economizar, uma alternativa é voar para Mallorca e depois pegar um ferry para Menorca, que leva cerca de 2 horas. Esta opção pode ser interessante para quem deseja conhecer as duas ilhas. >

Quando visitar Menorca

Como brasileiros, estamos acostumados com temperaturas amenas ou quentes o ano todo, então precisamos estar atentos ao planejar nossa visita a Menorca: >

Alta temporada (julho e agosto): é quando a ilha está mais viva e animada, com todas as atrações funcionando. As temperaturas variam entre 25 °C e 30 °C, perfeitas para a praia. Porém, os preços são mais altos e as praias mais movimentadas;

Meia temporada (maio, junho, setembro e outubro): minha recomendação pessoal! O clima ainda é excelente (20 °C a 25 °C), os preços são mais acessíveis, e você encontra muito menos turistas. O mar ainda está quentinho para banho, principalmente em setembro;

Baixa temporada (novembro a abril): para quem busca tranquilidade absoluta e preços baixos. Temperaturas entre 10 °C e 18 °C, com dias mais curtos e possibilidade de chuva. Muitas atrações turísticas, restaurantes e hotéis fecham neste período, mas você terá a ilha quase só para você. >

Para nós brasileiros que fugimos do inverno, os meses ideais são maio, junho, setembro e início de outubro — você aproveita o melhor do clima mediterrâneo sem os preços e as multidões do verão europeu. >