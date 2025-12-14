DE TUDO QUE EU VEJO

Manual não oficial de 2026

Relatórios de tendências, escolhas práticas e os sinais que já estão moldando o próximo ano

Gabriela Cruz

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 08:50

Entenda o clima de 2026 Crédito: Freepik

O fim do ano costuma ser o momento em que o futuro começa a se desenhar com mais nitidez. É agora que relatórios de tendência são publicados, marcas testam novos formatos, plataformas ajustam regras e decisões aparentemente simples, como escolher uma agenda, passam a carregar intenção. Esta edição da coluna reúne esses sinais dispersos que, juntos, ajudam a entender o clima de 2026 antes mesmo do calendário virar.

Novos valores

Tradicionalmente lançados no fim do ano, os relatórios de tendência funcionam menos como previsão e mais como leitura de desejos já em curso. O Pinterest Predicts 2026 evidencia um afastamento do minimalismo e da neutralidade em favor da expressão individual, do excesso simbólico e das experiências sensoriais. Moda, beleza, decoração, gastronomia e viagens passam a operar como extensões da identidade, incorporando mais cor, textura, memória e narrativa.

Baseado em dados reais de buscas ao longo de dois anos, o documento atua como um termômetro antecipado de comportamentos emergentes. O estudo revela um consumidor mais aberto à experimentação, à mistura de referências e a escolhas estéticas menos normativas. Em paralelo, o físico volta a importar: cheiros, sabores, presença e vivências que envolvem o corpo inteiro ganham valor em um contexto de fadiga digital.

Papel, rotina e intenção

No fim do ano, escolher uma agenda vira quase um gesto de intenção: é ali que a rotina, os projetos e os desejos começam a tomar forma. Para 2026, uma proposta se destaca por entender o planejamento como experiência e não apenas como organização. O Miranda Estúdio, com loja no Rio Vermelho, lançou duas versões de sua agenda anual, Chama e Sonho, ambas datadas e inspiradas no Ano do Cavalo de Fogo. Com formato livro e acabamento sofisticado, trazem artes exclusivas abrindo cada mês. A pré-venda acontece no site mirandaestudio.com.br, com envio a partir do fim de dezembro.

Afeto como estratégia

As marcas também estão revendo a forma de se conectar com o público. Um exemplo é o concurso Romance do Ano, lançado pela Romanzza Bahia, comandada por Marcio Oliveira e Tatiane Rode, que vai premiar um casal com R$ 50 mil em móveis planejados. A proposta transforma histórias reais de amor em campanha e reforça uma tendência cada vez mais clara: experiências, pertencimento e identificação emocional passaram a ocupar o centro das estratégias, substituindo discursos genéricos por narrativas reais.

A ideia é convidar casais a contarem, em vídeo, suas trajetórias de parceria e cumplicidade. O material deve ser publicado no Instagram, em formato Reels, com a hashtag #RomanceDoAnoRomanzza e marcação do perfil da marca @romanzzabahia. As inscrições seguem abertas até 21 de dezembro, pelo site romancedoano.com. Além do prêmio, os casais selecionados passam por etapas criativas e participam de votação popular, com final realizada no showroom da Romanzza em Salvador.

Marcio Oliveira e Tatiane Rode Crédito: divulgação

Design que aponta futuro

A Blueartes, estúdio boutique baiano conhecido por projetos que unem cenografia, retail design e experiência de marca, apresentou uma proposta inédita em Salvador durante o Encontro Estudantil 2025, realizado na Arena Fonte Nova. Em colaboração com a GMF Arquitetos, a empresa ocupou um andar inteiro do evento com uma cenografia de grande escala baseada em materiais sustentáveis e novas tecnologias de impressão, reforçando o debate sobre inovação responsável.

Cenografia apresentada pela Blueartes Crédito: Divulgação

O projeto apostou em estruturas produzidas em Ecoboard e chapas de compensado com impressão UV direta, substituindo substratos plásticos tradicionais. Além do impacto visual, a iniciativa também abriu espaço para capacitação de mão de obra local, apontando um caminho em que estética, funcionalidade e consciência ambiental caminham juntas — um sinal claro de como o design vem assumindo papel estratégico na construção de experiências para o futuro.

Social media em transformação

Para quem atua em social media, 2026 consolida mudanças estruturais. As plataformas deixaram de ser vitrines e se tornaram ecossistemas completos de venda, permitindo que o usuário descubra, compre e pague sem sair do aplicativo: marcas que usam checkout nativo registram de 20% a 40% mais conversão. Ao mesmo tempo, o controle do feed migrou para o usuário. Com recursos como o “Ajuste Seu Algoritmo”, do Instagram, a disputa passou a ser por atenção intencional. Soma-se a isso o retorno dos conteúdos longos, o fortalecimento das redes como buscadores e a valorização da expertise real. Depois da fadiga social, 2026 aponta para um reset: qualidade, significado e relevância superam volume.

Cores em debate

A escolha da Pantone para 2026, o tom Cloud Dancer, dividiu opiniões. Apresentado como um quase branco que simboliza recomeço, calma e coesão, o tom foi lido por muita gente como discreto demais, especialmente em um momento em que o debate sobre cor costuma pedir mais impacto.