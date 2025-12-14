Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Manual não oficial de 2026

Relatórios de tendências, escolhas práticas e os sinais que já estão moldando o próximo ano

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 08:50

Manual não oficial de 2026
Entenda o clima de 2026 Crédito: Freepik

O fim do ano costuma ser o momento em que o futuro começa a se desenhar com mais nitidez. É agora que relatórios de tendência são publicados, marcas testam novos formatos, plataformas ajustam regras e decisões aparentemente simples, como escolher uma agenda, passam a carregar intenção. Esta edição da coluna reúne esses sinais dispersos que, juntos, ajudam a entender o clima de 2026 antes mesmo do calendário virar.

De tudo que eu vejo

Pinterest por Divulgação
Marcio Oliveira e Tatiane Rode por divulgação
De Tudo que eu Vejo por Divulgação
Transformative Teal por divulgação
Manual não oficial de 2026 por Freepik
Agenda da Miranda por divulgação
Agenda da Miranda por divulgação
Cenografia apresentada pela Blueartes por divulgação
Cenografia apresentada pela Blueartes por divulgação
Cenografia apresentada pela Blueartes por Divulgação
De Tudo que eu Vejo por Divulgação
1 de 11
Pinterest por Divulgação

Novos valores

Tradicionalmente lançados no fim do ano, os relatórios de tendência funcionam menos como previsão e mais como leitura de desejos já em curso. O Pinterest Predicts 2026 evidencia um afastamento do minimalismo e da neutralidade em favor da expressão individual, do excesso simbólico e das experiências sensoriais. Moda, beleza, decoração, gastronomia e viagens passam a operar como extensões da identidade, incorporando mais cor, textura, memória e narrativa.

Baseado em dados reais de buscas ao longo de dois anos, o documento atua como um termômetro antecipado de comportamentos emergentes. O estudo revela um consumidor mais aberto à experimentação, à mistura de referências e a escolhas estéticas menos normativas. Em paralelo, o físico volta a importar: cheiros, sabores, presença e vivências que envolvem o corpo inteiro ganham valor em um contexto de fadiga digital.

Papel, rotina e intenção

No fim do ano, escolher uma agenda vira quase um gesto de intenção: é ali que a rotina, os projetos e os desejos começam a tomar forma. Para 2026, uma proposta se destaca por entender o planejamento como experiência e não apenas como organização. O Miranda Estúdio, com loja no Rio Vermelho, lançou duas versões de sua agenda anual, Chama e Sonho, ambas datadas e inspiradas no Ano do Cavalo de Fogo. Com formato livro e acabamento sofisticado, trazem artes exclusivas abrindo cada mês. A pré-venda acontece no site mirandaestudio.com.br, com envio a partir do fim de dezembro.

Afeto como estratégia

As marcas também estão revendo a forma de se conectar com o público. Um exemplo é o concurso Romance do Ano, lançado pela Romanzza Bahia, comandada por Marcio Oliveira e Tatiane Rode, que vai premiar um casal com R$ 50 mil em móveis planejados. A proposta transforma histórias reais de amor em campanha e reforça uma tendência cada vez mais clara: experiências, pertencimento e identificação emocional passaram a ocupar o centro das estratégias, substituindo discursos genéricos por narrativas reais.

A ideia é convidar casais a contarem, em vídeo, suas trajetórias de parceria e cumplicidade. O material deve ser publicado no Instagram, em formato Reels, com a hashtag #RomanceDoAnoRomanzza e marcação do perfil da marca @romanzzabahia. As inscrições seguem abertas até 21 de dezembro, pelo site romancedoano.com. Além do prêmio, os casais selecionados passam por etapas criativas e participam de votação popular, com final realizada no showroom da Romanzza em Salvador.

Marcio Oliveira e Tatiane Rode
Marcio Oliveira e Tatiane Rode Crédito: divulgação

Design que aponta futuro

A Blueartes, estúdio boutique baiano conhecido por projetos que unem cenografia, retail design e experiência de marca, apresentou uma proposta inédita em Salvador durante o Encontro Estudantil 2025, realizado na Arena Fonte Nova. Em colaboração com a GMF Arquitetos, a empresa ocupou um andar inteiro do evento com uma cenografia de grande escala baseada em materiais sustentáveis e novas tecnologias de impressão, reforçando o debate sobre inovação responsável.

De Tudo que eu Vejo
Cenografia apresentada pela Blueartes Crédito: Divulgação

O projeto apostou em estruturas produzidas em Ecoboard e chapas de compensado com impressão UV direta, substituindo substratos plásticos tradicionais. Além do impacto visual, a iniciativa também abriu espaço para capacitação de mão de obra local, apontando um caminho em que estética, funcionalidade e consciência ambiental caminham juntas — um sinal claro de como o design vem assumindo papel estratégico na construção de experiências para o futuro.

Social media em transformação

Para quem atua em social media, 2026 consolida mudanças estruturais. As plataformas deixaram de ser vitrines e se tornaram ecossistemas completos de venda, permitindo que o usuário descubra, compre e pague sem sair do aplicativo: marcas que usam checkout nativo registram de 20% a 40% mais conversão. Ao mesmo tempo, o controle do feed migrou para o usuário. Com recursos como o “Ajuste Seu Algoritmo”, do Instagram, a disputa passou a ser por atenção intencional. Soma-se a isso o retorno dos conteúdos longos, o fortalecimento das redes como buscadores e a valorização da expertise real. Depois da fadiga social, 2026 aponta para um reset: qualidade, significado e relevância superam volume.

Cores em debate

A escolha da Pantone para 2026, o tom Cloud Dancer, dividiu opiniões. Apresentado como um quase branco que simboliza recomeço, calma e coesão, o tom foi lido por muita gente como discreto demais, especialmente em um momento em que o debate sobre cor costuma pedir mais impacto.

Na direção oposta, a WGSN aposta em uma paleta diversa e expressiva para 2026. Tons como Chalk, Solar Orange, Crimson, Think Pink, Cherry Lacquer e Chocolate Sauce aparecem ao lado de azuis e verdes profundos, como Classic Navy, Tranquili Blue, Deep Green, Transformative Teal e Blue Aurea. A proposta é de cores que atravessam estações e resistem às tendências. O contraste revela duas visões de futuro: a Pantone sugere pausa e neutralidade; a WGSN prefere presença, energia e permanência.

Tags:

de Tudo que eu Vejo

Mais recentes

Imagem - Quem criou o Pão Delícia? Justiça decidirá quem é a verdadeira mãe do pãozinho inventado na Bahia

Quem criou o Pão Delícia? Justiça decidirá quem é a verdadeira mãe do pãozinho inventado na Bahia
Imagem - Da música às artes visuais, a Coreia do Sul segue em evidência

Da música às artes visuais, a Coreia do Sul segue em evidência
Imagem - Banda campeã de reality da Globo grava audiovisual comemorativo na Bahia

Banda campeã de reality da Globo grava audiovisual comemorativo na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba
01

Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora
02

Anjo da Guarda deste domingo (14 de dezembro) acalma 2 signos: você ficará diante do seu maior medo, mas a angústia finalmente irá embora

Imagem - Mecânico fala sobre a compra de carros elétricos: 'Recomendo pensar duas vezes'
03

Mecânico fala sobre a compra de carros elétricos: 'Recomendo pensar duas vezes'

Imagem - Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado
04

Aposta baiana fatura mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira o resultado