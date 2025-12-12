25 ANOS DE HISTÓRIA

Banda campeã de reality da Globo grava audiovisual comemorativo na Bahia

Evento será neste sábado (13), data em que é celebrado o Dia Nacional do Forró

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19:58

Banda Fulô de Mandacaru Crédito: Reprodução/Redes sociais

Para celebrar os 25 anos de história, a Banda Fulô de Mandacaru escolheu o município de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, para a gravação do seu DVD comemorativo. A gravação será realizada neste sábado (13), data em que se celebra o Dia Nacional do Forró e o aniversário de nascimento de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.

A cidade foi escolhida por ser um dos principais destinos de festas juninas do Brasil e por ter grande identificação com o principal ritmo nordestino. Além disso, a Bahia é responsável por um grande volume de shows da banda e por boa parte da audiência do grupo nas plataformas de streaming.

“A Bahia é o nosso principal mercado no São João e Cruz é um destino de grande visibilidade. Já gravamos outros audiovisuais, como o DVD Somos Todos Fulô de Mandacaru, gravado em Caruaru; o Fulô In Concert, gravado em Recife, em um teatro com orquestra; o Fulô Summer, no litoral alagoano; dentre outros. Agora, vamos fazer algo diferente, numa praça localizada em uma cidade que respira forró o ano inteiro”, resumiu Armandinho do Acordeon, um dos líderes da banda, que foi o único grupo de forró a vencer um reality show musical promovido pela TV Globo.

Ele também ressalta as novas parcerias do grupo para a expansão do trabalho da banda. “Já temos um trabalho consolidado na Bahia e agora vamos ampliar o nosso alcance com a ajuda do amigo Netto Sandes, da Crown Produções, entrando em novas cidades, como Cruz das Almas, e ocupando novos espaços”, avalia Armandinho.

Ao longo de sua trajetória, a Banda Fulô de Mandacaru estabeleceu diferentes parcerias e projetos, que incluem o desenvolvimento de trabalhos educativos e culturais em escolas, hospitais e presídios, entre outros locais, com o objetivo de promover a conscientização e a socialização da cultura popular.

25 anos de história no forró

A Banda Fulô de Mandacaru surgiu em 2001, em Caruaru, formada pelos irmãos Pingo Barros e Armandinho do Acordeon, ainda crianças, e por um primo que já deixou o grupo. Ganhou destaque em 2004 ao subir ao palco principal do São João de Caruaru, impulsionando apresentações por todo o Nordeste. Nesse mesmo ano, Tiago Murié ingressou na banda. A partir de 2005, iniciaram turnês internacionais, passando por países como França, Portugal, Bélgica, Alemanha e Suíça.

Em 2016 alcançaram reconhecimento nacional ao vencer o programa SUPERSTAR da TV Globo, lançando o DVD “Somos Todos Fulô de Mandacaru” com grande repercussão. Entre seus projetos, destaca-se o Mandacaru Elétrico, que arrasta multidões em eventos como o Galo da Madrugada e o Carnaval de Salvador. Com o projeto internacional In Concert, a banda ampliou fronteiras musicais e contou com participações de artistas renomados.