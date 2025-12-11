COLADINHO

Dia Nacional do Forró terá show gratuito com Jeanne Lima, Tico e Luana Ingry no Pelourinho

Próximo sábado (13), o Nordeste comemora o nascimento de Luiz Gonzaga com festa de graça no Pelô, a partir das 19h

Moyses Suzart

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:35

Dia Nacional do Forró terá show gratuito com Jeanne Lima, Tico e Luana Ingry no Pelourinho Crédito: Divulgação

Chega de ouvir forró somente no período junino, né? O gênero nordestino volta a ocupar o Pelourinho no próximo sábado (13), em uma celebração ao Dia Nacional do Forró, data que homenageia Luiz Gonzaga e reconhece oficialmente o gênero como um dos pilares da música brasileira. A partir das 19h, o Largo Quincas Berro d’Água recebe um encontro gratuito com Jeanne Lima, Tico e Luana Ingry, reforçando a força de um ritmo que atravessa décadas e permanece vivo muito além do calendário da metade do ano.

Criado em memória a Gonzagão, que nasceu em 13 de dezembro de 1912, o Dia Nacional do Forró reforça a importância histórica e social do gênero, que ajudou a moldar o Nordeste por meio da sanfona, da zabumba e do triângulo. Apesar de ser amplamente associado às festas juninas, o forró é um movimento permanente: está nas tradições populares, nas relações comunitárias, na identidade afetiva dos nordestinos e na renovação de artistas que mantêm o ritmo pulsando o ano inteiro.

A programação no Pelourinho reflete esse espírito. Jeanne Lima conduz o show principal com um repertório que revisita clássicos e passeia por músicas que consolidaram sua trajetória, mantendo a interação típica de suas apresentações. “Vai ser uma honra e uma alegria participar desse evento, o Dia Nacional do Forró. Eu, como autêntica nordestina e forrozeira, estou muito feliz. E também comemorar o aniversário do nosso rei do Baião, seu Luiz Gonzaga, vai ser incrível. Esse evento, realmente, a gente tem que bater palmas, porque o nosso forró é forte, é a nossa cultura, é a nossa tradição. Viva o nosso forró, viva o nosso Nordeste, viva Luiz Gonzaga!

O sanfoneiro Tico se junta à noite trazendo composições próprias e homenagens a nomes que ajudaram a expandir o gênero pelo país, evidenciando a variedade de formatos e fases do forró. Já Luana Ingry adiciona ao encontro a força das vozes femininas do estilo, com interpretações presentes nos festejos juninos e canções populares que marcam a memória afetiva de várias gerações.

“Dia 13 de dezembro a gente celebra o aniversário do nosso saudoso Luiz Gonzaga, rei do Baião, propulsor e principal divulgador do nosso forró em todo o Brasil. Esse ritmo que é tão identitário nosso aqui do Nordeste, que envolve tantos outros ritmos como o xote, o xaxado, o baião, o arrasta pé, as quadrilhas, as marchinhas e que já é patrimônio imaterial e cultural do nosso Brasil”, revela Luana, que também estará na na 10ª Sexta-feira Baiana da Agricultura Familiar e Solidária no Parque Costa Azul, às 18h30, no mesmo dia.

Além de celebrar a data, o evento reforça o papel cultural do forró como patrimônio sonoro brasileiro. A iniciativa é realizada por Telma Miranda, referência na promoção de ações voltadas à valorização do gênero na Bahia, e destaca a necessidade de reconhecer o forró como movimento vivo, diverso e ativo, não restrito ao mês de junho, e sim presente durante todo o ano no cotidiano, nos palcos e na identidade nordestina.