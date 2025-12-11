GRATUITO

Evento reúne moda, música e cultura preta na Federação

Festival SSA40graus acontece neste sábado (13), a partir das 16h, na quadra do Parque São Braz

Doris Miranda

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06:00

Biel Gomes, Áurea Semiséria e Deuel são as atrações musicais Crédito: divulgação

Várias manifestações de arte se voltam para o campo de futebol do Parque São Braz, na Federação, onde acontece neste sábado (13) a primeira edição do Festival SSA40graus, a partir das 16h. O evento apresenta iniciativas soteropolitanas de moda, música e cultura em um ambiente que celebra a estética, a economia e o imaginário das quebradas soteropolitanas. A proposta é mostrar como a criatividade que nasce nas favelas ultrapassa fronteiras, afirma identidades e cria tendências capazes de redesenhar o presente e inspirar o futuro.

A música também ganha destaque na programação. O rap chega ao palco com Áurea Semiséria, artista de Cajazeiras que, desde 2014 se firma como uma das vozes femininas mais potentes da cena independente. O pagodão aparece com Deuel, nome em ascensão que traduz a energia das ruas, enquanto o trap ganha corpo na performance de Biel Gomez. O público também encontrará a vibração intensa do Selva Paredão, presença conhecida em eventos populares.

Além dos desfiles-shows, que serão transformados em produtos audiovisuais, o Festival SSA40graus abre espaço para os empreendedores das quatro marcas exporem e comercializarem suas peças em estandes próprios, fortalecendo a economia da moda produzida nas periferias. O elenco de modelos, selecionado por chamada pública, expressa a diversidade de corpos, gêneros, tons de pele, traços e cabelos que compõem a Salvador real.

Produtora executiva do festival, Luiza Ninov destaca a importância de reunir potências criativas, negras e periféricas: “O Festival SSA40graus surge do desejo de valorizar a estética, a beleza e a criatividade dos nossos e de construir ideias em que somos protagonistas dos nossos sonhos”.