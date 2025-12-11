Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Evento reúne moda, música e cultura preta na Federação

Festival SSA40graus acontece neste sábado (13), a partir das 16h, na quadra do Parque São Braz

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06:00

Biel Gomes, Áurea Semiséria e Deuel são as atrações musicais
Biel Gomes, Áurea Semiséria e Deuel são as atrações musicais Crédito: divulgação

Várias manifestações de arte se voltam para o campo de futebol do Parque São Braz, na Federação, onde acontece neste sábado (13) a primeira edição do Festival SSA40graus, a partir das 16h. O evento apresenta iniciativas soteropolitanas de moda, música e cultura em um ambiente que celebra a estética, a economia e o imaginário das quebradas soteropolitanas. A proposta é mostrar como a criatividade que nasce nas favelas ultrapassa fronteiras, afirma identidades e cria tendências capazes de redesenhar o presente e inspirar o futuro.

A música também ganha destaque na programação. O rap chega ao palco com Áurea Semiséria, artista de Cajazeiras que, desde 2014 se firma como uma das vozes femininas mais potentes da cena independente. O pagodão aparece com Deuel, nome em ascensão que traduz a energia das ruas, enquanto o trap ganha corpo na performance de Biel Gomez. O público também encontrará a vibração intensa do Selva Paredão, presença conhecida em eventos populares.

Além dos desfiles-shows, que serão transformados em produtos audiovisuais, o Festival SSA40graus abre espaço para os empreendedores das quatro marcas exporem e comercializarem suas peças em estandes próprios, fortalecendo a economia da moda produzida nas periferias. O elenco de modelos, selecionado por chamada pública, expressa a diversidade de corpos, gêneros, tons de pele, traços e cabelos que compõem a Salvador real.

Produtora executiva do festival, Luiza Ninov destaca a importância de reunir potências criativas, negras e periféricas: “O Festival SSA40graus surge do desejo de valorizar a estética, a beleza e a criatividade dos nossos e de construir ideias em que somos protagonistas dos nossos sonhos”.

SERVIÇO - Festival SSA40graus | sábado (13), às 16h, no Campo de Futebol do Parque São Braz, Federação | Gratuito

Tags:

Gratuita

Mais recentes

Imagem - Cinemark exibe programação com clássicos do Estúdio Ghibli

Cinemark exibe programação com clássicos do Estúdio Ghibli
Imagem - Musical ‘Hair’ ganha releitura soteropolitana em nova montagem da UFBA

Musical ‘Hair’ ganha releitura soteropolitana em nova montagem da UFBA
Imagem - TV Globinho, Xou da Xuxa ou TV Colosso? Confira 100 desenhos que moldaram três gerações nas manhãs da Globo

TV Globinho, Xou da Xuxa ou TV Colosso? Confira 100 desenhos que moldaram três gerações nas manhãs da Globo

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
02

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo
04

Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo