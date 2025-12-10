10 ANOS SEM TV GLOBINHO

TV Globinho, Xou da Xuxa ou TV Colosso? Confira 100 desenhos que moldaram três gerações nas manhãs da Globo

Antes do Encontro de Fátima Bernardes acabar com tudo, as crianças acompanhavam desenhos toda manhã, das 8h até o meio-dia. Confira os principais e onde podem ser vistos hoje

Moyses Suzart

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:39

Pink e Cérebro: HBO Max, Youtube Crédito: Reprodução

Existe uma teoria da conspiração garantindo que o mundo começou a desandar quando Fátima Bernardes tirou a TV Globinho do ar para colocar o Encontro. O giro da terra mudou desde então, as crianças pararam de ver desenho animado e o caos tomou conta do mundo, como um efeito borboleta. O certo é que as animações nas manhãs da TV aberta moldaram ao menos três gerações que estudavam à tarde ou filavam aula para ver He-Man, Caverna do Dragão, Dragon Ball ou X-Men. Durante quatro décadas, a programação nas manhãs da Globo se dividiram entre as gerações do Xou da Xuxa, TV Colosso e TV Globinho, até o desastre em 2012, quando a Globo exterminou as animações na sua programação diária. A TV Globinho ainda sobreviveu até 2015, aos sábados. A sorte é que temos os streams, né? Confira abaixo mais de 100 desenhos de cada década e onde você pode rever as lições de moral do He-Man ou os planos frustrados para dominar o mundo do Pink e Cérebro. Alguns podem ficar de fora. Afinal, ao todo, foram exibidos mais de 400 desenhos ao longo dos anos.

Xou da Xuxa – anos 80/90

Desenhos Xou da Xuxa - anos 80/90 1 de 54

Nos anos 80 e início dos 90, o Xou da Xuxa se tornou a grande porta de entrada dos desenhos animados na TV aberta. Era uma mistura de cores, fantasia, músicas, lição de moral e animações que moldou o imaginário de uma geração. A programação trazia desde clássicos como He-Man e os Mestres do Universo, She-Ra, ThunderCats e Caverna do Dragão, até produções mais leves, como Smurfs e Ursinhos Carinhosos.

O clima era de pura euforia matinal e os desenhos ajudavam a construir a identidade infantil daquele período, além de vender muito brinquedo também. As animações traziam heróis fortes, mundos mágicos e lições de coragem, amizade e aventura, com toques de machismo, patriarcado, entre outras que não caberiam mais. Foi nesse ambiente que a Globo consolidou seu domínio no universo infantil, criando uma rotina diária que marcou profundamente os anos 80 e 90, que começava 8h da manhã e só terminava meio-dia.

TV Colosso – anos 90

Desenhos TV Colosso: anos 90 1 de 31

Nos anos 90, a TV Colosso reinventou o formato ao misturar humor, bonecos carismáticos e uma seleção de desenhos que acompanhavam a leveza do programa. Entre as animações mais lembradas desse período estavam Tartarugas Ninja, Animaniacs, Tiny Toon Adventures, Pinky e o Cérebro e X-Men: A Série Animada. A estética era mais vibrante e acelerada, refletindo a transição para uma década marcada por personagens irreverentes e tramas mais dinâmicas.

O programa tinha uma pegada moderna, com linguagem jovem e visual ousado e os desenhos entravam como complemento perfeito desse clima. As crianças começavam o dia rindo, cantando e depois mergulhavam em universos cheios de ação, comédia ou fantasia. A TV Colosso consolidou a virada estética dos anos 90 e preparou o terreno para a próxima fase da animação na Globo.

TV Globinho – anos 2000-2015

TV Globinho – anos 2000-2015 1 de 15

A TV Globinho chegou nos anos 2000 trazendo uma explosão de animações japonesas, super-heróis e séries modernas que dialogavam diretamente com a nova geração. O programa se tornou o grande palco de sucesso de animes como Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Também era espaço para clássicos renovados, como Homem-Aranha, Liga da Justiça e As Aventuras de Jackie Chan.