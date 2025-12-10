Acesse sua conta
TV Globinho, Xou da Xuxa ou TV Colosso? Confira 100 desenhos que moldaram três gerações nas manhãs da Globo

Antes do Encontro de Fátima Bernardes acabar com tudo, as crianças acompanhavam desenhos toda manhã, das 8h até o meio-dia. Confira os principais e onde podem ser vistos hoje

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:39

Desenhos anos 90
Pink e Cérebro: HBO Max, Youtube Crédito: Reprodução

Existe uma teoria da conspiração garantindo que o mundo começou a desandar quando Fátima Bernardes tirou a TV Globinho do ar para colocar o Encontro. O giro da terra mudou desde então, as crianças pararam de ver desenho animado e o caos tomou conta do mundo, como um efeito borboleta. O certo é que as animações nas manhãs da TV aberta moldaram ao menos três gerações que estudavam à tarde ou filavam aula para ver He-Man, Caverna do Dragão, Dragon Ball ou X-Men. Durante quatro décadas, a programação nas manhãs da Globo se dividiram entre as gerações do Xou da Xuxa, TV Colosso e TV Globinho, até o desastre em 2012, quando a Globo exterminou as animações na sua programação diária. A TV Globinho ainda sobreviveu até 2015, aos sábados. A sorte é que temos os streams, né? Confira abaixo mais de 100 desenhos de cada década e onde você pode rever as lições de moral do He-Man ou os planos frustrados para dominar o mundo do Pink e Cérebro. Alguns podem ficar de fora. Afinal, ao todo, foram exibidos mais de 400 desenhos ao longo dos anos.

Xou da Xuxa – anos 80/90

Desenhos Xou da Xuxa - anos 80/90

Ursinhos Carinhosos: por Reprodução
Super Amigos: HBO Max, Youtube por Reprodução
Caverna do Dragão: Youtube por Reprodução
Smurfs: Youtube por Reprodução
Jonny Quest: Youtube por Reprodução
Luluzinha: Prime Video, HBO Max, Youtube por Reprodução
Caezinhos do Canil: Youtube por Reprodução
Galaxy Rangers: Youtube por Reprodução
Popeye: Youtube por Reprodução
Paw-pawsUrsinhos Mágicos: por Reprodução
Robocop: Youtube por Reprodução
Ligeirinho: Youtube, Prime Video por Reprodução
dinosaucers por Reprodução
thundercats por Reprodução
BraveStarr: Youtube por Reprodução
Snorkels: Google Play, Youtube por Reprodução
He-Man: Prime Video, Youtube, Netflix por Reprodução
Rambo: Youtube por Reprodução
Riquinho: Youtube por Reprodução
Tom e Jerry: HBO Max, Prime Video, Netflix por Reprodução
Formiga Atômica: Youtube por Reprodução
Mickey: Disney+ por Reprodução
Scooby-Doo: Prime Video, Netflix, HBO Max, Apple TV, Google Play, Youtube por Reprodução
Super Mouse: Youtube por Reprodução
Manda-Chuva: Prime Video, Apple TV por Reprodução
Zé Coméia: Globoplay, Youtube por Reprodução
Coyote e Papa-Léguas: HBO Max, Prime Video por Reprodução
Tutubarão: Youtube por Reprodução
Transformers: Youtube por Reprodução
Tartaruga Touche: Youtube por Reprodução
superted por Reprodução
Snoop: Apple TV por Reprodução
She-Ra: Prime Video, Youtube por Reprodução
Rainbow Brite: Google Play, Youtube, Primevideo por Reprodução
Rabugento: Youtube por Reprodução
Princesa sissi por Reprodução
os_flintstones_capa por Reprodução
Pernalonga e seus amigos: por Reprodução
Mr Bogus: MUBI, Youtube por Reprodução
Meu Querido Pônei: Prime Video, Youtube por Reprodução
Loucademia de Polícia: Youtube por Reprodução
Os Jetsons: Prime Video por Reprodução
Highlander: Primevideo por Reprodução
Grump, o Feiticeiro Trapalhão: Youtube por Reprodução
Comenados em ação: Youtube, Pluto TV por Reprodução
Gasparzinho: Youtube por Reprodução
Garfield e seus amigos: Netflix, Prime Video, Youtube por Reprodução
Fievel: Prime Video, Google Play, Youtube por Reprodução
Faisca e fumaça por Reprodução
Ewoks: Disney+, Youtube por Reprodução
Centurions: Youtube por Reprodução
Alvin e os esquilos (1983): Youtube por Reprodução
Os Caças Fantasmas (1986): Prime Video, Roku TV, Youtube por Reprodução
As Aventuras de Teddy Ruxpin (1984): Prime Video, Youtube por Reprodução
Ursinhos Carinhosos: por Reprodução

Nos anos 80 e início dos 90, o Xou da Xuxa se tornou a grande porta de entrada dos desenhos animados na TV aberta. Era uma mistura de cores, fantasia, músicas, lição de moral e animações que moldou o imaginário de uma geração. A programação trazia desde clássicos como He-Man e os Mestres do Universo, She-Ra, ThunderCats e Caverna do Dragão, até produções mais leves, como Smurfs e Ursinhos Carinhosos.

O clima era de pura euforia matinal e os desenhos ajudavam a construir a identidade infantil daquele período, além de vender muito brinquedo também. As animações traziam heróis fortes, mundos mágicos e lições de coragem, amizade e aventura, com toques de machismo, patriarcado, entre outras que não caberiam mais. Foi nesse ambiente que a Globo consolidou seu domínio no universo infantil, criando uma rotina diária que marcou profundamente os anos 80 e 90, que começava 8h da manhã e só terminava meio-dia.

TV Colosso – anos 90

Desenhos TV Colosso: anos 90

Tiny Toon: HBO Max por Reprodução
Pink e Cérebro: HBO Max, Youtube por Reprodução
Onde está o Wally?: Youtube por Reprodução
Conan: Youtube por Reprodução
Capitão Planeta: Youtube por Reprodução
Tico e Teco: Disney+ por Reprodução
ducktales por Reprodução
Maple Town: Youtube por Reprodução
As Tartarugas Ninjas: Youtube por Reprodução
A Pantera Cor de Rosa: Youtube por Reprodução
Os Ursinhos Gummi: Disney+ por Reprodução
Denver, O Dinossauro: Globoplay, Youtube por Reprodução
Timão e Pumba: Disney+ por Reprodução
Taz: Youtube, HBO Max por Reprodução
Skeleton Warriors: Youtube por Reprodução
Perdido nas Estrelas: Youtube por Reprodução
O pequeno Scooby: Youtube por Reprodução
O Máskara: Youtube por Reprodução
Múmias Vivas: Youtube por Reprodução
Medabots: Youtube por Reprodução
X-Men: Disney+ por Reprodução
flintstones kids por Reprodução
Free Willy: Youtube por Reprodução
Esquadrão Marte: Youtube por Reprodução
Ei Arnold!: Pluto TV, Prime Video por Reprodução
Eek! The Cat: MUBI, Youtube por Reprodução
carmem sandiego por Reprodução
Darkwing Duck: Disney+ por Reprodução
Animaniacs: HBO Max, Youtube por Reprodução
A Turma do Pateta: Disney+ por Reprodução
As Aventuras de Mickey & Donald: Disney+ por Reprodução
Tiny Toon: HBO Max por Reprodução

Nos anos 90, a TV Colosso reinventou o formato ao misturar humor, bonecos carismáticos e uma seleção de desenhos que acompanhavam a leveza do programa. Entre as animações mais lembradas desse período estavam Tartarugas Ninja, Animaniacs, Tiny Toon Adventures, Pinky e o Cérebro e X-Men: A Série Animada. A estética era mais vibrante e acelerada, refletindo a transição para uma década marcada por personagens irreverentes e tramas mais dinâmicas.

O programa tinha uma pegada moderna, com linguagem jovem e visual ousado e os desenhos entravam como complemento perfeito desse clima. As crianças começavam o dia rindo, cantando e depois mergulhavam em universos cheios de ação, comédia ou fantasia. A TV Colosso consolidou a virada estética dos anos 90 e preparou o terreno para a próxima fase da animação na Globo.

TV Globinho – anos 2000-2015

TV Globinho – anos 2000-2015

Lilo & Stitch: Disney+ por Reprodução
Três espiãs demais: Youtube, HBO Max por Reprodução
Digimon: Prime Video por Reprodução
Yu-Gi-Oh!: Netflix por Reprodução
Monster Rancher: Youtube por Reprodução
Dragon Ball Z: Prime Video por Reprodução
Aladdin: Disney+ por Reprodução
Avatar: Prime Video por Reprodução
Rocket Power: Pluto TV, Prime Video, Youtube por Reprodução
as aventuras de jackie chan por Reprodução
Homem-Aranha: Disney+ por Reprodução
Os Simpsons: Disney+ por Reprodução
Bob Esponja: Netflix, Prime Video por Reprodução
Beyblade: Netflix, Prime Video por Reprodução
Freakazoid: HBO Max, Prime Video por Reprodução
Lilo & Stitch: Disney+ por Reprodução

A TV Globinho chegou nos anos 2000 trazendo uma explosão de animações japonesas, super-heróis e séries modernas que dialogavam diretamente com a nova geração. O programa se tornou o grande palco de sucesso de animes como Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Também era espaço para clássicos renovados, como Homem-Aranha, Liga da Justiça e As Aventuras de Jackie Chan.

Era uma fase em que o público infantil já consumia conteúdos mais rápidos, com batalhas, poderes, narrativas continuadas e personagens icônicos. A TV Globinho representou o auge da cultura otaku na TV aberta e virou símbolo de uma geração que cresceu antes da era dos streams, quando acordar cedo no sábado significava não perder o próximo episódio. A estética era mais tecnológica, vibrante e cheia de energia, a cara do começo dos anos 2000. Até que chegou o Encontro e a fantasia acabou…

