TV Globinho, Xou da Xuxa ou TV Colosso? Confira 100 desenhos que moldaram três gerações nas manhãs da Globo

Moyses Suzart
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:39
Existe uma teoria da conspiração garantindo que o mundo começou a desandar quando Fátima Bernardes tirou a TV Globinho do ar para colocar o Encontro. O giro da terra mudou desde então, as crianças pararam de ver desenho animado e o caos tomou conta do mundo, como um efeito borboleta. O certo é que as animações nas manhãs da TV aberta moldaram ao menos três gerações que estudavam à tarde ou filavam aula para ver He-Man, Caverna do Dragão, Dragon Ball ou X-Men. Durante quatro décadas, a programação nas manhãs da Globo se dividiram entre as gerações do Xou da Xuxa, TV Colosso e TV Globinho, até o desastre em 2012, quando a Globo exterminou as animações na sua programação diária. A TV Globinho ainda sobreviveu até 2015, aos sábados. A sorte é que temos os streams, né? Confira abaixo mais de 100 desenhos de cada década e onde você pode rever as lições de moral do He-Man ou os planos frustrados para dominar o mundo do Pink e Cérebro. Alguns podem ficar de fora. Afinal, ao todo, foram exibidos mais de 400 desenhos ao longo dos anos.
Desenhos Xou da Xuxa - anos 80/90
Nos anos 80 e início dos 90, o Xou da Xuxa se tornou a grande porta de entrada dos desenhos animados na TV aberta. Era uma mistura de cores, fantasia, músicas, lição de moral e animações que moldou o imaginário de uma geração. A programação trazia desde clássicos como He-Man e os Mestres do Universo, She-Ra, ThunderCats e Caverna do Dragão, até produções mais leves, como Smurfs e Ursinhos Carinhosos.
O clima era de pura euforia matinal e os desenhos ajudavam a construir a identidade infantil daquele período, além de vender muito brinquedo também. As animações traziam heróis fortes, mundos mágicos e lições de coragem, amizade e aventura, com toques de machismo, patriarcado, entre outras que não caberiam mais. Foi nesse ambiente que a Globo consolidou seu domínio no universo infantil, criando uma rotina diária que marcou profundamente os anos 80 e 90, que começava 8h da manhã e só terminava meio-dia.
Desenhos TV Colosso: anos 90
Nos anos 90, a TV Colosso reinventou o formato ao misturar humor, bonecos carismáticos e uma seleção de desenhos que acompanhavam a leveza do programa. Entre as animações mais lembradas desse período estavam Tartarugas Ninja, Animaniacs, Tiny Toon Adventures, Pinky e o Cérebro e X-Men: A Série Animada. A estética era mais vibrante e acelerada, refletindo a transição para uma década marcada por personagens irreverentes e tramas mais dinâmicas.
O programa tinha uma pegada moderna, com linguagem jovem e visual ousado e os desenhos entravam como complemento perfeito desse clima. As crianças começavam o dia rindo, cantando e depois mergulhavam em universos cheios de ação, comédia ou fantasia. A TV Colosso consolidou a virada estética dos anos 90 e preparou o terreno para a próxima fase da animação na Globo.
TV Globinho – anos 2000-2015
A TV Globinho chegou nos anos 2000 trazendo uma explosão de animações japonesas, super-heróis e séries modernas que dialogavam diretamente com a nova geração. O programa se tornou o grande palco de sucesso de animes como Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Também era espaço para clássicos renovados, como Homem-Aranha, Liga da Justiça e As Aventuras de Jackie Chan.
Era uma fase em que o público infantil já consumia conteúdos mais rápidos, com batalhas, poderes, narrativas continuadas e personagens icônicos. A TV Globinho representou o auge da cultura otaku na TV aberta e virou símbolo de uma geração que cresceu antes da era dos streams, quando acordar cedo no sábado significava não perder o próximo episódio. A estética era mais tecnológica, vibrante e cheia de energia, a cara do começo dos anos 2000. Até que chegou o Encontro e a fantasia acabou…