Festival leva encontros musicais inéditos à Caixa Cultural

Dupla de Três celebra artistas da nova geração da MPB, com shows de quinta (11) a domingo (14)

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:00

Josyara, Curumin e Fernanda takai
Josyara, Curumin e Fernanda takai Crédito: divulgação

A Caixa Cultural Salvador apresenta, de quinta (11) a domingo (14), o Festival Dupla de Três, que celebra a música brasileira com encontros afetivos. O projeto inédito na capital baiana ocupa o pátio externo do espaço, com apresentações de Curumin, Livia Nery e Otto (11); Dora Morelenbaum, Bia Ferreira e Lan Lanh (12); Juliana Linhares, Vanessa Moreno e Fernanda Takai (13); e Mahmundi, Josyara e Letrux (14).

A proposta do festival, que já passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, é promover, a cada noite, um show criado por dois artistas que convidam um terceiro nome para uma participação especial. Assim, nasce a “dupla de três”: trios inéditos formados por artistas que dividem o palco apenas com seus próprios instrumentos, sem banda de apoio.

Com curadoria da jornalista e apresentadora Fabiane Pereira - vencedora do APCA por sua atuação como radialista -, o projeto parte da vontade de destacar artistas que constroem suas trajetórias com autonomia e entrega. “O festival nasceu do desejo de celebrar o que a música brasileira sempre teve de mais bonito: a arte do encontro”, afirma Fabiane.

Otto celebra o encontro inédito com Curumin e Livia Nery, com quem divide o palco amanhã, na abertura do festival: “Foi uma alegria receber o convite da Livia e do Curumin, artistas que admiro muito e com quem terei o prazer de dividir o palco neste formato intimista pela primeira vez”, afirma o cantor e compositor pernambucano.

Já Lan Lanh, que se apresenta ao lado de Dora Morelenbaum e Bia Ferreira, fala com entusiasmo sobre a afinidade artística: “Estou muito animada para participar com duas artistas que sempre admirei de longe”. Fernanda Takai, que participa ao lado de Juliana Linhares e Vanessa Moreno, valoriza o diálogo entre gerações: “Eu já conhecia e admirava o trabalho da Juliana e da Vanessa há bastante tempo e ter a oportunidade de trocar com elas no palco é renovar também a minha música”.

Já Letrux, que vai participar do show de Josyara e Mahmundi no encerramento do projeto, conta que todo show na Bahia tem uma aura diferente. “Tenho certeza que vamos armar uma bagunça gostosa e astral!”, celebra a cantora, compositora, escritora e atriz.

SERVIÇO - Festival Dupla de Três | de quinta (11) a domingo (14), no pátio externo da Caixa Cultural Salvador | Ingressos: R$ 30 e R$ 15, à venda no Sympla.

