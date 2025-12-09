Nova Lei do Farol: confira o que os motoristas devem fazer para evitar multa de R$ 130 e 4 pontos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:04
A atualização do Código de Trânsito Brasileiro modificou as regras para o uso do farol baixo durante o dia. Desde a entrada em vigor da Lei 14.071/2020, motoristas precisam manter o farol aceso sempre que trafegarem por rodovias de pista simples fora do perímetro urbano. O não cumprimento da norma continua sendo infração média, com multa de R$ 130,16 e registro de quatro pontos na CNH.
A determinação vale para estradas de mão dupla localizadas fora das cidades, mesmo que a visibilidade esteja adequada e não haja chuva, neblina ou fumaça. A regra também permanece válida em outras situações específicas: ao passar por túneis, sob chuva, em neblina ou sempre que as condições climáticas reduzirem a visibilidade — inclusive dentro de áreas urbanas.
Lei do Farol
O que mudou com a Lei do Farol
Antes da revisão no CTB, os condutores eram obrigados a acionar o farol baixo em todas as rodovias. Com a alteração, a legislação passou a diferenciar o tipo de via: hoje, rodovias duplicadas não exigem o uso de farol durante o dia, desde que haja boa visibilidade.
A mudança foi pensada para aumentar a percepção dos veículos em vias mais estreitas e sem separação física entre os sentidos, reduzindo o risco de colisões frontais.
Orientação aos motoristas
A recomendação das autoridades é simples: ligar o farol antes de iniciar a viagem, para evitar o esquecimento ao acessar uma rodovia simples. Também é essencial manter o sistema de iluminação em boas condições e checar regularmente as lâmpadas.
Em fiscalizações, é responsabilidade do condutor comprovar que utilizava o farol corretamente no momento da abordagem.
Principais pontos da regra
Obrigatório usar farol baixo em rodovias simples fora das áreas urbanas;
Exigência também em túneis, sob chuva, neblina ou baixa visibilidade, mesmo na cidade;
Infração média: R$ 130,16 de multa e 4 pontos na CNH;
Rodovias duplicadas não exigem farol durante o dia quando a visibilidade é adequada;
Sistema de iluminação deve estar sempre em perfeito funcionamento.