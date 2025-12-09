'DARK HORSE'

Set de filme sobre Bolsonaro é alvo de denúncias e sindicato aciona fiscalização

Delegados do Sated-SP vistoriaram gravações de “Dark Horse”, após queixas de atores e figurantes sobre condições de trabalho

Carol Neves

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:52

Jim Caviezel vive Bolsonaro Crédito: Reprodução

A repercussão em torno de “Dark Horse”, o filme que promete narrar a trajetória de Jair Bolsonaro (PL), ganhou força após denúncias envolvendo as condições de trabalho no set. Na sexta-feira, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo (Sated-SP) recebeu reclamações de profissionais que participam da produção - entre eles, atores e figurantes.

Diante dos relatos, delegados sindicais foram enviados nesta segunda-feira ao local das filmagens para conversar com a equipe e com os responsáveis pelo longa. Segundo a entidade, o objetivo foi apresentar as queixas e cobrar providências urgentes.

“O Sated-SP recebeu relatos de diversas situações preocupantes tanto de figurantes quanto de atores. Delegados sindicais responsáveis pela fiscalização estiveram no local das gravações para dialogar com a equipe e a produção do filme, apresentando as denúncias recebidas e solicitando que sejam tomadas as devidas providências para garantir que os artistas sejam tratados de acordo com as regulamentações do Sated”, afirmou o sindicato, segundo O Globo.

O responsável pelo longa é o deputado federal Mário Frias (PL-SP), que escreveu o roteiro e está na produção. Procurado, ele não comentou as acusações.

Vida de Bolsonaro inspira filme

Com estreia prevista para 2026, “Dark Horse” buscará projetar internacionalmente a história de Bolsonaro, atualmente condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e preso preventivamente desde 22 de novembro. O filme pretende adotar uma narrativa heroica, apresentando o ex-presidente como um “improvável vencedor”. O roteiro inclui passagens de sua vida militar e episódios de enfrentamento ao tráfico de drogas. Adélio será retratado com um nome fictício.

Imagens vazadas das gravações mostram o ator americano Jim Caviezel no papel de Bolsonaro, recriando o momento da facada sofrida pelo então candidato em 2018, em Juiz de Fora (MG). O elenco conta ainda com Lynn Collins (John Carter – Entre Dois Mundos), Esai Morales (Missão: Impossível – O Acerto Final) e o brasileiro Felipe Folgosi, que vive um policial federal.