CINEMA

Filme de Hollywood vai contar história de Bolsonaro como herói

Com estreia prevista para 2026, "Dark Horse" será falado em inglês

Carol Neves

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 08:01

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Kebec Nogueira/ Metrópoles

Com estreia prevista para 2026, teve início nos Estados Unidos a produção de Dark Horse, filme que vai retratar a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. As filmagens estão marcadas para outubro, com locações tanto no Brasil quanto na Argentina. Segundo informações do portal LeoDias, a produção iniciou recentemente os testes para escalar os atores que interpretarão os filhos Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, além da ex-primeira-dama Michelle. Os nomes dos intérpretes estão sob sigilo e todos assinaram contratos de confidencialidade.>

Dirigido por Cyrus Nowrasteh e produzido pelo americano Michael Davis, Dark Horse vai apresentar uma narrativa centrada no período em que Bolsonaro, ex-capitão do Exército, passa de azarão a favorito na disputa presidencial de 2018. A sinopse do longa, divulgada pelo portal, descreve o ex-presidente como “um homem corajoso e determinado, impulsionado pela carreira política após a decepção com os rumos do seu amado país”. A proposta do roteiro é suavizar polêmicas e controvérsias ligadas à imagem do ex-presidente e exaltá-lo como herói.>

Jair Bolsonaro 1 de 36