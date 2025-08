SALVADOR SHOPPING

Último final de semana de Chaves: A exposição em Salvador, com ingressos promocionais

A mostra é uma homenagem aos 40 anos da estreia de um dos seriados de TV mais queridos do Brasil

Tharsila Prates

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 21:37

Chaves: A Exposição vai até domingo (3) Crédito: Divulgação

Com 70 mil visitantes, Chaves: A Exposição entra em seu último final de semana em Salvador, com ingressos promocionais. Neste sábado (2) e no domingo (3), as entradas custarão R$ 25.>

A mostra sobre Chaves no Salvador Shopping (piso L1) celebra as quatro décadas de exibição do icônico programa de TV no Brasil, com a reconstrução de mais de 20 cenários emblemáticos que fizeram parte da vida de milhões de espectadores. Além de transportar para dentro das séries “Chaves” e do herói “Chapolin Colorado”, a exposição reúne um acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a capital baiana.>

A vida e obra de seu criador, o escritor Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, também está contemplada. Já os cenários são detalhadamente recriados para oferecer uma experiência única. Você pode “entrar em cena” na tradicional Vila do Chaves, Casa do Seu Madruga e no segundo Pátio da Vila.>

Chaves em Salvador 1 de 4

Aos sábados, o funcionamento é das 13h às 21h (com encerramento às 22h). E no domingo, das 13h às 20h (com encerramento às 21h).>