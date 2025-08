DINHEIRÃO

Murilo Huff compra vaca por R$ 17 milhões um mês após conquistar guarda de filho herdeiro

Animal da raça Nelore foi comprado em leilão

Elis Freire

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 20:24

Murilo Huff compra vaca por 17 milhões Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O cantor sertanejo Murilo Huff impressionou os fãs e chamou a atenção da imprensa ao adquirir uma vaca da raça Nelore por um valor que ultrapassa os R$ 17 milhões. Ex-marido de Marília Mendonça, com quem teve o filho Léo, de 5 anos, o artista tem investido o dinheiro no universo do agronegócio, se tornando sócio e investindo em empresas do setor. >

De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira do Metrópoles, o animal foi adquirido durante um leilão realizado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A fêmea comprada por Murilo é uma das mais valorizadas no mundo. O valor tão alto se deve à grande produtividade de leite do animal e características genéticas desejáveis para reprodução, como a resistência a doenças. >

Marília Mendonça, Murilo Huff, Léo e Dona Ruth 1 de 8

"Foi um momento de muita euforia e orgulho, se trata de uma das vacas mais cobiçadas do Brasil e do mundo, com vários recordes em pista. Além disso, é uma grande reprodutora e tem diversos filhos campeões. Então, com certeza, vai contribuir com nossos cruzamentos", disse o cantor, em entrevista ao Globo Rural.>

O lance de Huff foi dado apenas um mês após o cantor adquirir a guarda provisória do filho Léo, herdeiro direto da ex-esposa Marília Mendonça. A guarda do menino era compartilhada entre ele e a mãe de Marília, Ruth Moreira, mas em audiência de custódia o parecer foi favorável a Murilo, que entrou com a ação para preservar o "bem-estar" de Léo.>