Dona Ruth quebra o silêncio, contesta decisão da Justiça e acusa Murilo Huff de afastamento

Em entrevista ao “Fantástico”, Dona Ruth diz que perdeu o chão ao ser afastada do neto e nega negligência médica

Heider Sacramento

Publicado em 14 de julho de 2025 às 06:28

Dona Ruth desabafa após perder a guarda do neto Léo e nega acusações Crédito: Reprodução/TV Globo

Pela primeira vez desde o início da disputa judicial pela guarda de Léo, filho de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff, Ruth Dias, mãe da artista, se pronunciou publicamente. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (13), ela contestou as acusações feitas pela Justiça, que a classificou como negligente e determinou a guarda provisória do menino ao pai. >

“Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. E quando eu me vi sem o meu neto, eu revivi isso. Eu voltei a viver esse luto”, declarou Dona Ruth, em lágrimas, ao relatar o impacto emocional da decisão judicial. A avó materna ainda afirmou que a convivência com Murilo Huff era harmoniosa até que ele solicitou a guarda na Justiça. “Ele [Léo] ama o pai dele. Eu sempre quis que ele convivesse com todos”, disse. “A convivência era em família. Até ele ir lá e pedir a guarda.”>

A defesa de Dona Ruth atribui o início do conflito a um episódio específico: a comemoração do Dia das Mães na escola de Léo. Segundo o advogado Robson Cunha, a presença de Murilo no evento gerou um mal-estar, já que Ruth exercia o papel materno nas atividades escolares.>

Negligência e omissão

Um dos pontos centrais da decisão judicial foi a acusação de omissão de informações médicas. O menino, de 4 anos, é diagnosticado com diabetes tipo 1, uma condição que exige cuidados intensivos. De acordo com o processo, Ruth teria ocultado laudos e sintomas da doença, inclusive instruindo babás a não compartilharem informações com o pai da criança.>

A avó, no entanto, refutou veementemente as acusações. “Sempre cuidamos dele com responsabilidade e acompanhamento médico. Murilo sempre soube de tudo”, assegurou.>

Herança milionária

Outro ponto de tensão entre as partes diz respeito à administração da herança de Léo. Estima-se que o menino tenha direito a pelo menos R$ 300 milhões, referentes aos direitos autorais da mãe. Huff levantou suspeitas sobre a transparência na gestão do patrimônio, atualmente bloqueado pela Justiça.>

Dona Ruth negou qualquer irregularidade. Segundo ela, Léo é o único herdeiro de Marília e detém 100% dos bens. “Todos os gastos eram voltados para o bem-estar dele: alimentação, vestuário, lazer. Nada foi desviado”, garantiu. A defesa ainda apresentou uma ação de prestação de contas para comprovar a legalidade da administração e afirmou que, desde a morte da cantora, o patrimônio do menino triplicou.>