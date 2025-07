NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!': Sandra foge da prisão no capítulo desta segunda (14); veja o resumo

Saiba o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (14) na trama das 6 escrita por Walcyr Carrasco

O capítulo desta segunda-feira (14) de Êta Mundo Melhor! chega repleto de movimentações intensas! Disfarçado, Asdrúbal se aproxima de Samir e deixa Zulma desconfiada de suas intenções. Ele compartilha com Candinho e Picolé o plano para encontrar o verdadeiro filho do protagonista.>

Enquanto isso, Sandra arma uma confusão com Nádia e acaba tendo sua liberdade condicional cancelada. Mesmo assim, ela consegue escapar da prisão com a ajuda de Ernesto, que está decidido a se vingar dos responsáveis por sua deportação.>

Candinho se encanta por Dita, o que promete mexer com os próximos capítulos. Já Quincas, convidado para sair com Sônia, acaba em uma situação inusitada: lavando pratos. Celso, por sua vez, surpreende Estela com uma declaração de amor e comunica a Tamires que não investirá mais no dancing para Sandra.>