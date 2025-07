NOVELA DAS 9

Qual o signo das vilãs de 'Vale Tudo'? Descubra os signos de Fátima e Odete Roitman

Os signos das antagonistas explicam boa parte de suas personalidades intensas e manipuladoras

Elas estão dando o que falar na novela das nove da Globo, e não é à toa. Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Deborah Bloch) têm em comum o talento para causar; seja dentro de casa ou no mundo dos negócios. Mas o que será que a astrologia tem a dizer sobre essas vilãs tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão parecidas? >

De acordo com o astrólogo João Bidu, os signos das personagens revelam muito sobre suas ações, ambições e atitudes impiedosas. Vem entender por que Fátima e Odete são como são com base no mapa astral da ficção.>