FOTOS: Influenciadora Karine Carrijos emociona web ao mostrar parto de gêmeos

Após perder um bebê em 2024, a famosa deu à luz Isaac e Isabel

Isaac e Isabel chegaram no mundo! Após compartilhar relato emocionante antes de ir para a maternidade nesta quinta-feira (10), a influenciadora Karine Carrijos dividiu momento por momento do parto cesáreo com os seus seguidores. Nas imagens, a famosa aparece à caminho do quarto do hospital, orando junto ao marido e, por fim, conhecendo finalmente os rostinhos dos seus dois filhos.>