MACHISMO

Jéssica Senra relata assédio de ex-candidato a prefeito de Salvador: 'Completamente desagradável'

Em entrevista a podcast, jornalista narrou situação desconcertante que viveu como mulher na profissão

Elis Freire

Publicado em 11 de julho de 2025 às 17:01

Jéssica Senra revelou assédio de ex-candidato à prefeito de Salvador Crédito: Reprodução / YouTube

Ao falar sobre as inúmeras dificuldades que enfrentou como mulher no Jornalismo, Jéssica Senra revelou uma situação desagradável que viveu no ambiente de trabalho: um assédio de um ex-candidato à Prefeitura de Salvador. A declaração foi feita pela comunicadora durante participação no podcast Pulse, que foi ao ar nesta quinta (10). >

De acordo com Jéssica o episódio ocorreu quando o político chegou para uma entrevista. De foram inesperada, ela conta que ele se aproximou dela e sussurrou a seguinte frase: “Se eu não fosse casado, você seria a próxima primeira-dama de Salvador”. A jornalista ressaltou que não houve nenhuma abertura ao manifestação de interesse antes desse abordagem, que considerou desrespeitosa e desagradável. >

"Ele chegou no meu ouvido e disse: 'se eu não fosse casado, você seria a próxima primeira-dama de Salvador'. Isso sem que eu perguntasse nada a ele, sem que eu me interessasse por ele, nem nada", relatou Jéssica no programa.>

A comunicadora debochou da situação: "Ele achando que ia ganhar a eleição e não ganhou. Então, nem se ele não fosse casado e eu casasse com ele, eu não seria a primeira dama porque ele jamais chegou a ser eleito", disse, aos risos. >