COINCIDÊNCIA DOLOROSA

Daniel Keller foi encontrado morto um dia depois do aniversário da ex-namorada Jessica Senra

Advogado foi encontrado morto em hotel na manhã de 13 de junho

Heider Sacramento

Publicado em 14 de junho de 2025 às 13:28

Daniel Keller e Jéssica Senra Crédito: Reprodução

A morte do advogado criminalista Daniel Keller carrega uma dolorosa coincidência. Ele foi encontrado morto na manhã do dia 13 de junho em um hotel no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. Apesar disso, testemunhas que pediram para não se identificar informaram que o barulho do tiro ocorreu na noite do dia 12, quando se comemora o Dia dos Namorados. A data chama atenção também por coincidir com o aniversário de 42 anos da jornalista Jessica Senra, ex-namorada de Keller.>

De acordo com a Polícia Civil, o advogado de 41 anos estava sozinho no quarto quando funcionários do hotel acionaram as autoridades. Uma arma de fogo foi apreendida no local e a principal linha de investigação é de morte autoprovocada. O caso segue sob análise da perícia.>

Daniel Keller era conhecido por sua atuação como advogado criminalista e também como professor em faculdades de Salvador. Ele participou da defesa de casos de grande repercussão na Bahia, como o da médica Kátia Vargas e do crime envolvendo o adolescente Lucas Terra.>

O relacionamento com Jessica Senra durou cerca de três anos, entre 2018 e 2021. Após a confirmação da morte, a jornalista fez uma postagem de despedida nas redes sociais, com um texto emocionado: "Você foi luz e amor na minha vida. Se também estiver difícil por aí, procure o CVV através do número 188", escreveu.>