EM SILÊNCIO

Daniel Keller é enterrado em cerimônia fechada e discreta em Salvador

Um dos maiores criminalistas do país, ele foi encontrado morto em um hotel



Bruno Wendel

Fernanda Varela

Publicado em 14 de junho de 2025 às 11:05

Daniel Keller Crédito: Reprodução

A despedida de Daniel Keller foi diferente do que se está habituado nos casos de mortes de grandes personalidades. Um dos maiores criminalistas do país, ele foi enterrado na manhã chuvosa deste sábado (14), às 10h, sem a presença de colegas, amigos ou rodeado de coroa de flores. >

A pedido da família, Keller teve uma despedida silenciosa, discreta e cercada apenas por aproximadamente 15 pessoas, apenas parentes. O corpo foi velado no crematório do Jardim da Saudade, e não nas convencionais capela do cemitério particular, como habitualmente ocorre. Tudo para preservar a privacidade dos familiares. Em seguida, houve o enterro do corpo.>

A morte de Keller aconteceu de forma inesperada. O advogado foi encontrado morto na manhã de sexta-feira (13) em um quarto do Mercure Boulevard, no Caminho das Árvores, em Salvador. Seu corpo foi encontrado por volta das 9h, junto a uma arma, que foi recolhida para perícia pela Polícia Civil, que ainda investiga as causas do óbito. A suspeita principal é que ele estava sozinho e que não houve homicídio ou participação de terceiros no caso.>